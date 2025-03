Dopo la sostituzione dei corpi illuminanti, nuovi interventi di restyling sono stati avviati nella mattina di ieri in piazza Stazione a Carruba. I lavori rientrano in un più ampio progetto sovracomunale denominato “Percorso del miele e del vino”, di cui fanno parte Riposto, capofila del progetto, Giarre, Santa Venerina, Zafferana Etnea e Milo, promosso dalla Città Metropolitana di Catania e finanziato con fondi del Pnrr, per un importo complessivo pari a 7 milioni di euro. A Riposto, grazie a questi finanziamenti, verranno riqualificate tutte le aree vicine alle stazioni ferroviarie, tra cui la piazza Stazione a Carruba e le aree adiacenti a via Ligresti e via Circonvallazione. Il progetto in piazza Stazione prevede il rifacimento della pavimentazione, la creazione di nuove aree di sosta, la sistemazione e l’ampliamento dei marciapiedi, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la sistemazione dell’ingresso della stazione.





“Si tratta di un bando del Pnrr promosso dalla Città Metropolitana nell’ambito dei piani urbani integrati – spiega il sindaco di Riposto Davide Vasta – A Riposto abbiamo pensato di riqualificare tutte le aree ferroviarie, partendo dall’idea di collegare le città che hanno in comune la Ferrovia Circumetnea, come Riposto e Giarre, ai comuni pedemontani di Santa Venerina, Zafferana Etnea e Milo attraverso un percorso ciclabile con stazioni per il noleggio di biciclette elettriche. L’idea alla base del progetto – conclude – è unire questi comuni in un ideale percorso del miele e del vino”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

