Prosegue ERSU Festival 2024/2025, l’iniziativa promossa dall’Ente per il diritto allo studio universitario di Palermo per avvicinare gli studenti e le studentesse universitarie anche al mondo dello spettacolo dal vivo. Dopo il debutto con “Il piccolo principe in arte Totò”, il secondo appuntamento in programma offrirà un’esperienza musicale e teatrale unica: Atelier, il concerto del pianista e compositore Remo Anzovino, con la partecipazione di Sergio Vespertino e del virtuoso dell’armonica Giuseppe Milici.





L’evento si terrà martedì 25 marzo 2025 alle ore 21:00 presso il Teatro Agricantus di Palermo. Per l’occasione, ERSU mette a disposizione 30 biglietti gratuiti per le studentesse e gli studenti universitari, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica, nell’ambito del progetto “Le arti dello spettacolo dal vivo. Se ti diverti studi meglio”.





“Atelier”: un viaggio tra musica, arte e teatro

Il titolo del concerto, Atelier, rimanda al laboratorio di un artigiano, un luogo dove il processo creativo prende vita. In questo spazio immaginario, Remo Anzovino si esibirà al pianoforte con composizioni dedicate a grandi artisti della modernità, come Vincent Van Gogh, Claude Monet, Paul Gauguin e Frida Kahlo, oltre a una speciale dedica a Galileo Galilei, lo scienziato che ha rivoluzionato la nostra visione dell’universo.

Ad arricchire la performance, il “fiato magico” di Giuseppe Milici con il suono inconfondibile della sua armonica e la narrazione intensa di Sergio Vespertino, che darà voce ai tormenti e alle visioni di Van Gogh, così come alle fragilità e alla toccante ammissione di Galileo.

Questo concerto rappresenta una preziosa anteprima dello spettacolo Danza delle Baccanti. Da Frida Kahlo a Vincent Van Gogh, che verrà presentato in estate in suggestive aree archeologiche e luoghi storici della Sicilia.





Come partecipare

Le studentesse e gli studenti interessati potranno richiedere il proprio biglietto gratuito attraverso un form Google dedicato. I biglietti verranno assegnati con la modalità “primo arrivato, primo servito”.

Link per la richiesta dei biglietti: https://bit.ly/4b7mKXT

Con questa iniziativa, ERSU Palermo continua a offrire opportunità culturali di alto livello, contribuendo alla formazione e al benessere delle nuove generazioni attraverso l’arte e lo spettacolo.





Info e contatti

ERSU Palermo – Ufficio Attività Culturali, Responsabile: Dott.ssa Angela Piraino

E-mail: ufficio.cultura@ersupalermo.it – Tel: 091 654 5939 | Cell: 339 8765366

