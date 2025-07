Disagi importanti e pure il blocco per ore dell’operatività dell’aeroporto Fontanarossa di Catania. Gli incendi divampati nella zona industriale di Catania, rappresentano l’ennesimo campanello d’allarme su cui è necessario intervenire con urgenza.

La UGL Catania esprime forte preoccupazione e sottolinea la necessità di un piano straordinario di prevenzione e sicurezza antincendio, sia negli spazi pubblici che nelle aree private, a partire proprio dalle zone industriali e dalle infrastrutture strategiche come aeroporti, svincoli e vie di accesso principali.





E per questo serve una maggiore sinergia tra istituzioni, forze dell’ordine e soggetti operativi sul campo. Non si può sempre correre dietro alle emergenze, occorre puntare seriamente su prevenzione, manutenzione del verde e vigilanza costante nei periodi a maggiore rischio.

“Non possiamo assistere ogni estate – dichiara il Segretario della UGL di Catania, Giovanni Musumeci – a situazioni di emergenza che mettono a rischio vite umane, attività economiche e collegamenti fondamentali per la nostra isola. Chiediamo un immediato rafforzamento dei controlli sul territorio e un potenziamento della flotta dei Vigili del Fuoco, spesso costretti ad agire in condizioni critiche e con mezzi insufficienti”.





Non basta. Ecco perché la UGL si rivolge direttamente alla Regione Siciliana per lanciare un appello: utilizzare in modo efficace e strutturato il personale forestale, impiegandolo in attività di prevenzione, pattugliamento e bonifica dei territori a rischio incendi, in coordinamento con la Protezione Civile e gli enti locali.

“È necessario un cambio di passo – afferma il segretario regionale UGL Sicilia, Carmelo Giuffrida, – che metta al centro la tutela del territorio e la valorizzazione del ruolo strategico dei lavoratori forestali, troppo spesso sottoutilizzati o impiegati in modo frammentario. La prevenzione deve diventare una priorità politica e operativa, non solo un’emergenza da rincorrere”.

La UGL esprime vicinanza e solidarietà a tutti i lavoratori e le lavoratrici impiegati nello spegnimento degli incendi. Alla zona industriale hanno vissuto momenti di grande tensione e incertezza. Il diritto alla sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere garantito sempre, anche davanti a eventi straordinari come questi.

