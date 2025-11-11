Il Gal “Terre dell’Etna e dell’Alcantara” ha intensificato il suo impegno per la formazione e la facilitazione digitale, un elemento cardine per l’inclusione sociale ed economica nel territorio jonico etneo. Ieri si è svolto un duplice appuntamento formativo che ha toccato i temi cruciali del digitale: il ruolo dei facilitatori, la sicurezza informatica e le applicazioni telematiche.

Approfondimenti e incontri tematici hanno coinvolto il Comune di Zafferana e la sede della Pro Loco di Riposto, una delle più attive nel territorio. Il presidente del GAL, Ignazio Puglisi, ha sottolineato l’importanza del percorso formativo e del sodalizio stretto con le associazioni locali:





“La facilitazione digitale è uno strumento sempre più indispensabile. E in questo quadro è stato stretto un sodalizio anche con le Pro loco del territorio, e quella di Riposto è tra le più attive. Hanno accettato di buon grado di collaborare per la diffusione di quella cultura digitale indispensabile per consentire ai cittadini l’accesso ai servizi. Oramai la pubblica amministrazione sempre di più e quasi in via esclusiva eroga per via digitale.” Puglisi ha lodato la collaborazione a tutti i livelli per rendere i servizi accessibili ai cittadini, rimarcando anche l’importanza degli incontri con i dipendenti dei Comuni che fanno parte del GAL e il ruolo vitale che l’associazionismo svolge come raccordo nel tessuto sociale.





L’Amministratore Delegato del GAL, Piero Mangano, ha evidenziato il successo del programma, ponendo il GAL in una posizione di leadership regionale: “Siamo il primo Gal in Sicilia che ha raggiunto agevolmente il target delle 15mila profilazioni e con la Pro loco di Riposto piantiamo un’altra importante bandierina avendo raggiunto l’obiettivo di coinvolgere ben 26 Comuni, fornendo informazioni preziose sul processo della digitalizzazione.” L’iniziativa consolida il ruolo del GAL come motore per l’alfabetizzazione digitale, fornendo ai residenti le competenze necessarie per interagire con una Pubblica Amministrazione sempre più digitalizzata.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.