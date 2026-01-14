Ieri mattina, presso l’Assessorato Regionale dell’Economia della Regione Sicilia, alla presenza dell’Assessore Alessandro Dagnino, della dirigente Roberta Milazzo, del Capo di Gabinetto Gianni Silvia e delle Organizzazioni Sindacali, si è svolto un incontro per discutere delle criticità legate al ritardo nell’avvio delle procedure di gara per l’acquisto degli autobus.





“A nome della sigla sindacale che rappresento ha affermato Romualdo Moschella, segretario regionale FAISA CISAL ho ribadito con forza che la priorità assoluta è rappresentata dall’acquisto dei nuovi autobus, per eliminare le ingenti spese di noleggio attualmente sostenute per sopperire alla carenza di mezzi, nonostante il massimo impegno profuso dall’attuale Presidente di AST, dott. Luigi Genovese”.





Nel corso dell’incontro è stato comunicato che entro la metà di febbraio la gara verrà trasmessa, consentendo così l’avvio delle procedure necessarie. E’ stata inoltre evidenziata la necessità di procedere con le progressioni e le assunzioni, valorizzando in particolare il personale in somministrazione che da anni svolge un ruolo fondamentale all’interno dell’azienda.

Infine, l’Assessore Dagnino ha manifestato la propria disponibilità alla convocazione di un tavolo tecnico dedicato alle problematiche di AST.

