Intercultura Palermo presenta i programmi di studio all’estero 2026/2027 – Domenica 26 ottobre, ore 16:30 – Istituto Gramsci Siciliano, Cantieri Culturali alla Zisa (Palermo)

Studiare all’estero, conoscere nuove culture, crescere come cittadini del mondo: è questo lo spirito con cui Intercultura Palermo invita studenti, famiglie e insegnanti all’incontro di presentazione dei programmi scolastici all’estero 2026/2027, in programma domenica 26 ottobre alle ore 16:30 presso l’Istituto Gramsci Siciliano, ai Cantieri Culturali alla Zisa.

Durante l’evento, le volontarie e i volontari illustreranno le modalità di partecipazione al concorso, le borse di studio disponibili e le opportunità per le famiglie ospitanti che desiderano accogliere uno studente internazionale nella propria casa.





Durante la giornata interverranno studenti palermitani appena rientrati dalle loro esperienze all’estero, pronti a raccontare cosa significa vivere un anno scolastico dall’altra parte del mondo. Tra loro, Simone, reduce da un anno in Paraguay, e – in collegamento da Bangkok – Anna, studentessa palermitana attualmente impegnata in un programma annuale in Thailandia, che condividerà la sua esperienza di vita e studio a migliaia di chilometri da casa.

A Palermo, Intercultura ospita inoltre sette studenti internazionali provenienti da Svezia, Canada, Finlandia e altri Paesi, che stanno vivendo la scuola italiana e contribuendo a rendere la città un vero laboratorio di dialogo interculturale.

L’incontro è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione preziosa per conoscere da vicino l’attività di Intercultura ODV, un’associazione di volontariato senza scopo di lucro che promuove da decenni scambi culturali e progetti educativi per favorire la comprensione tra i popoli.

Per registrarsi all’evento: https://forms.gle/aiNuLwu63ogGb4yUA

Per informazioni: palermointercultura@gmail.com





Che cos’è Intercultura?

Intercultura ODV è un’associazione di volontariato senza scopo di lucro fondata nel 1955, riconosciuta con DPR n. 578/85 e posta sotto la tutela del Ministero degli Affari Esteri. È gestita e amministrata da oltre 5.500 volontari impegnati a sensibilizzare il mondo educativo e scolastico alla dimensione internazionale.

L’associazione si fonda su un progetto educativo interculturale: attraverso gli scambi tra studenti e famiglie, si promuove una maggiore consapevolezza della propria e delle altre culture, favorendo atteggiamenti costruttivi nei rapporti internazionali.





Intercultura aderisce alla rete internazionale AFS Intercultural Programs e all’EFIL (European Federation of Intercultural Learning). È presente in oltre 60 Paesi in tutti i continenti e possiede statuto consultivo presso l’UNESCO e il Consiglio d’Europa. In Italia collabora con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il Ministero dell’Istruzione.

Per il suo impegno in favore della pace e del dialogo tra i popoli, ha ricevuto riconoscimenti come il Premio della Cultura della Presidenza del Consiglio e il Premio della Solidarietà della Fondazione Italiana per il Volontariato.

Dalla sua nascita, Intercultura ha reso possibili oltre 70.000 programmi di scambio.

Luogo: Istituto Gramsci Siciliano, Cantieri Culturali della Zisa, Via Paolo Gili, 4, PALERMO, PALERMO, SICILIA

