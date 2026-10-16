“Esprimano il nostro plauso alle forze dell’ordine di Palermo che, nell’ambito delle verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro e sulla sicurezza nei cantieri edili, hanno sospeso diverse attività nel palermitano per la presenza di lavoratori impiegati in nero, per ponteggi privi di adeguate protezioni, attrezzature non sicure e operai senza formazione né visite mediche” . Lo dicono, in una nota congiunta, il segretario regionale della Filca Cisl Paolo D’ Anca e il segretario della Filca Cisl Palermo Trapani, Francesco Danese che aggiungono ;”E’ la conferma che purtroppo ancora le irregolarità sono all’ordine del giorno e che si continua a riscontare la totale mancanza di adeguate misure di sicurezza a tutela dei lavoratori e di formazione professionale che e’ la causa principale degli infortuni e delle morti sul lavoro. Ribadiamo – concludono- che serve un patto con le associazioni di categoria e i rappresentanti dei nostri enti bilaterali e RLST a supporto delle forze dell’ordine perché di fronte alla carenza di ispettori il rischio di piangere l’ennesima vittima è sempre dietro l’angolo”

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