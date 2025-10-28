Il talentuoso portacolori siciliano Marco Runfola (Skoda Fabia RS Rally2), in coppia per la prima volta con l’esperto navigatore Daniele Michi, si aggiudica in scioltezza la decima edizione della gara andata in scena sui veloci asfalti della Val di Cecina

Venne, vide e vinse. Tornato a rindossare casco e tuta dopo oltre un anno di stop, il pilota siciliano Marco Runfola si è aggiudicato il 10° Rally delle Colline Metallifere e Pomarance, andato in scena lo scorso fine settimana lungo i veloci e selettivi asfalti del Pisano. Il portacolori della scuderia Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl), seppur all’esordio con la Skoda Fabia RS Rally2 gestita dall’Erreffe Rally Team e navigato per la prima volta dal toscano Daniele Michi, dopo aver concluso terzo assoluto, una volta ultimate le prime due prove speciali del sabato, l’indomani è salito in cattedra sin dall’avvio inanellando sei scratch in altrettante frazioni cronometrate in programma. «Non è mai facile rientrare nell’abitacolo dopo pause così lunghe e farlo, poi, al volante di una vettura per me del tutto inedita. Da qui, la scelta di un avvio prudente.





Necessario tanto per riappropriarsi di certi automatismi “arruginitisi” nel tempo, come è normale che sia, quanto per iniziare a prendere le misure del tracciato» – ha raccontato all’arrivo Runfola – «La domenica, invece, abbiamo deciso di attaccare sin dallo start. E di fatto, abbiamo costruito il nostro successo nel primo giro. Tanto che, guadagnato un buon margine di vantaggio nei confronti dei nostri diretti avversari, abbiamo amministrato nel prosieguo in totale scioltezza, fino alla bandiera a scacchi. L’auto? Nonostante le incognite della vigilia, l’ho trovata, in realtà, molto più affine al mio stile di guida di quanto immaginassi. Senza dimenticare, poi, l’apporto fondamentale da parte del mio navigatore Daniele: un amico, un grande professionista, un valore aggiunto». Il driver cefaludese non poteva sperare in miglior rientro confermando, altresì, un feeling particolare con le strade della Val di Cecina, dove si era già imposto in tre edizioni (2016, 2017 e 2018) del Rally Day di Pomarance.





Classifica finale 10° Rally delle Colline Metallifere e Pomarance

1. Runfola-Michi (Skoda Fabia RS Rally2) in 37’12”4; 2. Arzà-Berni a 8”; 3. Senigagliesi-Lupi a 18”4; 4. Tucci-Farnocchia a 32”7; 5. Sardelli-Giovacchini (Skoda Fabia Evo Rally2) a 1’22”1; 6. Pierotti-Milli (Skoda Fabia Rally2) a 1’39”8; 7. Cioni-De Simoni (Skoda Fabia Rally2) a 3’54”4; 8. Miedico-Bacci (Renault Clio S1600) a 4’01”9; 9. Oppici-Forni (Peugeot 208 Rally4) a 5’24”1; 10. Brigaglia-Frau (Lancia Ypsilon Rally4) a 5’31”4.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.