La sezione trapanese di Italia Nostra aderisce al Comitato promotore della petizione “NO al mega impianto offshore nelle isole Egadi. SI all’eolico sostenibile”, condividendo le ragioni dell’iniziativa che mira a contrastare la prevista realizzazione dell’impianto eolico off-shore più grande d’Europa, al largo delle Egadi, con una superficie complessiva di circa 945 chilometri quadrati, pari a circa tre volte l’isola di Malta.



«Temiamo che questo enorme impianto creerebbe serie difficoltà alla navigazione, alla pesca, alla migrazione degli uccelli e all’orientamento della fauna marina. Inoltre, temiamo la proliferazione di questi impianti, perché al Ministero dell’Ambiente sono state depositate diverse decine di progetti per impianti nel mare al largo delle coste siciliane».





Lo afferma il presidente di Italia Nostra sezione di Trapani, Totò Pellegrino, che lo scorso anno aveva già lanciato l’allarme con un convegno sul tema: “Eolico e fotovoltaico: quale tutela per il paesaggio?”.

«Non siamo pregiudizialmente contro l’eolico – ribadisce oggi – ma ci preoccupa l’evidente speculazione in atto sulle energie rinnovabili della Sicilia e la poca attenzione alla tutela del paesaggio e delle risorse primarie del nostro mare. Per questo chiediamo che Governo e Regione pongano un limite al numero degli impianti che il nostro mare potrà ospitare».





«Peraltro, anche a terra – aggiunge Pellegrino – il nostro territorio è già saturo di impianti eolici, ed eventuali ulteriori impianti vanno realizzati in “zone idonee”, anziché nei terreni produttivi che vengono ceduti a causa della crisi dell’agricoltura».

La petizione on line, rivolta al Presidente della Repubblica e al Presidente della Regione Siciliana, può essere sottoscritta al link in calce.

Intanto, il Comitato ha trasmesso alcune corpose “osservazioni” al Presidente Sergio Mattarella e al Presidente Renato Schifani, nonché alla Capitaneria di Porto di Trapani e al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai fini del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e della concessione del demanio marittimo.

secure.avaaz.org/community_petitions/it/ministero_della_transizione_ecologica_e_ministero__no_al_mega_impianto_eolico_offshore_nelle_egadi_si_alleolico_sostenibile

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.