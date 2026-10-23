Catania jazz presenta in Prima Europea i concerti di JAMES CARTER ORGAN TRIO



27 ottobre – PALERMO. – TEATRO GOLDEN. – ore 21.00

28 ottobre – CATANIA. – TEATRO METROPOLITAN ore 21.00



Per diversi decenni, il combo con organo ha rappresentato un pilastro fondamentale del jazz, una formula di grande presa popolare votata a un’improvvisazione intrisa di blues. Nelle mani di James Carter, uno degli improvvisatori più sofisticati della scena jazzistica, il trio con organo conserva tutta la sua sostanza e la sua capacità di appagare l’ascoltatore; tuttavia, il virtuosismo di Carter al sassofono eleva questa formazione verso vette più raffinate, caratterizzate da un soul squisito, un repertorio ricercato e un’interazione tra i musicisti costantemente ispirata. Il James Carter Organ Trio – un progetto che unisce diverse generazioni – è attivo ormai da diciassette anni e vede la partecipazione di Gerard Gibbs, astro nascente dell’organo Hammond B3 originario di Detroit, con il suo stile agile e vigoroso, e di Alex White, maestro della batteria anch’egli proveniente dalla “Motor City”, che fornisce un sostegno ritmico di grande spinta.



Proprio con l’Organ Trio – Live from Newport del 2019, James Carter fece il suo debutto con la Blue Nore Records, ma realizzò con Atlantic successivamente, uno dei più bei tributi al grande chitarrista Django Reinardt.

In questo tour europeo che inizia da Palermo il 27 ottobre, però, Il grande sassofonista di Detroit ( come tutto il suo trio ) intende omaggiare uno dei suoi maestri nonchè uno dei nomi più importanti della storia del jazz, John Coltrane, nel centenario della nascita.

Il suo ultimo alnum è infatti “Trane, A Centennial Tribute”.



Luogo: TEATRO GOLDEN , VIA TERRASANTA , 60, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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