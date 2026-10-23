Il 7 novembre inaugura “Meridiani”, la mostra bipersonale di Monica Dengo e Massimo Pesce (alias Max Fish), negli spazi di MARTHA – Music ART House Academy a Palermo.

“Meridiani” nasce da una riflessione sulla scrittura, intesa non come un sistema fisso di segni, ma come un organismo vivo e in continua trasformazione. Il nucleo centrale dell’esposizione indaga una pratica in stato di afasia: un luogo fluido in cui la parola si sospende, il pensiero prende forma, si muove e costruisce nuovi linguaggi oltre la coscienza.





L’esposizione unisce le ricerche di due artisti originari della provincia di Padova, attivi nella formazione delle arti calligrafiche e tipografiche, che abbracciano la scrittura come processo elastico, individuandone possibili fragilità e reinvenzioni lungo la scala del tempo. Il tempo della pratica, della ricerca, ciò che è stato prima e che sarà dopo: secoli bui in cui scrivere è una forma mimetica di attraversamento o un tuffo oltre la coscienza. Ogni lettera – segno – è uno specchio e racchiude, come un guscio, il senso primo di tracciare una rotta del proprio passaggio.

Il titolo “Meridiani” evoca linee immaginarie e invisibili, curve che attraversano lo spazio e, incontrandosi, generano nuovi punti di orientamento. Come due traiettorie distinte, i percorsi dei due artisti si incrociano intorno alla possibilità di fare della scrittura uno spazio aperto.





Se per Monica Dengo, formatasi tra Londra e San Francisco, la scrittura a mano sfalda e ritrova il piacere della parola, elaborando una gestualità che affonda nella matrice espressionista; Max Fish fa della parola lezione di pragmatica composizione di legni sul banco tipografico, testi diretti, autografi e non, marchiano campiture che ricordano da vicino la sensibilità del color field americano.

La scrittura diventa così un modo per trasformare il movimento della mano in forma, esplorando il passaggio cruciale che va dal codice al segno.

Tra le opere in mostra, è presente anche il video “Frottage a Vulcano”, realizzato nel 2026 da Marco Mensa, in gentile concessione della società audiovisiva Ethnos.





Durata: 7 novembre 2026 – 7 gennaio 2027

Inaugurazione: 7 novembre, ore 18:30. MARTHA – Music ART House Academy, via Siracusa 32, Palermo

Ingresso alla mostra gratuito, su prenotazione, scrivendo a info@marthapalermo.it o su whatsapp al +393331008512

Luogo: MARTHA – Music ART House Academy, Via Siracusa, 32, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Mostra

Ora: 18:30

Artista: Monica Dengo e Max Fish

Prezzo: 0.00

Link: https://www.marthapalermo.it/eventi/esposizioni/meridiani/

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