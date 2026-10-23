L’Unione di Centro continua il proprio percorso di crescita e consolidamento nella provincia di Trapani. La consigliera comunale di Alcamo, Michela Giusto, aderisce ufficialmente all’Udc, contribuendo al rafforzamento della rappresentanza istituzionale del partito e aprendo una nuova fase di partecipazione e impegno politico sul territorio alcamese.

L’ingresso di Michela Giusto rappresenta un importante risultato per il coordinamento provinciale e comunale dell’Unione di Centro, che prosegue con determinazione un percorso di radicamento territoriale fondato sul coinvolgimento di amministratori locali, sul dialogo con le comunità e sulla costruzione di una presenza politica sempre più strutturata e rappresentativa.





L’adesione si inserisce nel più ampio progetto di crescita promosso dal coordinatore provinciale dell’Udc di Trapani, Francesco Regina, il cui impegno è rivolto al consolidamento e al rafforzamento del partito nei diversi comuni della provincia. Un’azione politica e organizzativa che punta a valorizzare le competenze, le esperienze amministrative e le realtà locali, favorendo la costruzione di una squadra sempre più solida, capace di interpretare le esigenze dei territori e di contribuire concretamente al loro sviluppo.

Un ruolo altrettanto significativo è svolto ad Alcamo dal coordinatore comunale dell’Unione di Centro, Franco Orlando, che porta avanti con costanza e determinazione un lavoro di aggregazione, confronto e rafforzamento della presenza del partito nella realtà cittadina.





L’ingresso della consigliera Michela Giusto assume, pertanto, un particolare valore politico e istituzionale, rafforzando la rappresentanza dell’Udc all’interno del Consiglio comunale di Alcamo e confermando la volontà del partito di essere sempre più presente e partecipe nelle dinamiche amministrative e nelle scelte che riguardano il futuro della città.

Grande soddisfazione è stata espressa dal coordinatore provinciale Francesco Regina e dal coordinatore comunale Franco Orlando, che hanno accolto con entusiasmo la scelta della consigliera Michela Giusto, rivolgendole un sincero ringraziamento per la fiducia accordata e per aver deciso di condividere un percorso politico ispirato ai valori della moderazione, del dialogo, della responsabilità e dell’impegno concreto al servizio dei cittadini.

Luogo: ALCAMO, TRAPANI, SICILIA

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