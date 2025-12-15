K-Pop Le Guerriere arrivano in Italia con le loro hit esplosive pronte a conquistare il pubblico. Uno spettacolo che unisce musica, danza e narrazione in una missione per salvare il mondo, dove l’esperienza scenica intreccerà emozioni e dinamismo in un viaggio adatto a spettatori di tutte le età, un racconto epico che parla di coraggio, unione e potere della musica.

Uno show che conquista con la sua energia, la sua spettacolarità visiva, che arriverà anche in Sicilia a maggio 2026 grazie alla Ventidieci e alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo. Due gli spettacoli previsti sulla nostra isola: sabato 2 maggio 2026 a Catania al Teatro Metropolitan e domenica 3 maggio a Palermo al Teatro Golden. Entrambi gli spettacoli inizieranno alle ore 15:00. È già stata avviata la prevendita: biglietti su www.ticketone.it e nei circuiti locali autorizzati.





Al centro della storia ci sono K-pop le Guerriere, un gruppo di performer straordinarie chiamate a proteggere l’Hon-Moon blu, la barriera cosmica che mantiene l’equilibrio tra luce e oscurità. La sua energia, però, si sta affievolendo e il mondo è ormai sull’orlo del caos. Per ricaricare l’Hon-Moon, le Guerriere devono partecipare a un rituale unico nel suo genere: il Gala degli Idol Awards, un momento fondamentale dello show in cui le vibrazioni di milioni di fan si trasformano in pura forza luminosa.

Durante il gala, K-pop le Guerriere si trovano divise in due formazioni, inizialmente in competizione tra loro. Coreografie serrate, sfide musicali e stili contrastanti animano la scena in un crescendo spettacolare. Ma quando l’Hon-Moon inizia a collassare davanti agli occhi del pubblico, le Guerriere comprendono che solo fondendo le loro canzoni e unendosi in un’unica voce, insieme agli spettatori, potranno generare l’energia necessaria per salvare il mondo. Lo spettacolo è un tripudio di performance artistiche coadiuvate da tecnologia e immaginazione, multipannelli LED, che immergono in scenari futuristici e mondi in trasformazione, illuminazione sincronizzata che amplifica ogni movimento, effetti audiovisivi immersivi che rendono ogni scena un’esperienza totale.





A rendere K-pop le Guerriere ancora più iconiche sono i costumi originali, creati appositamente per questa produzione. Colori vibranti, texture innovative e dettagli ispirati all’estetica contemporanea del K-pop definiscono lo stile di ciascuna guerriera, creando allo stesso tempo una coesione visiva forte e immediatamente riconoscibile.

K-Pop Le Guerriere è molto più di uno show: è una celebrazione della musica come forza universale, un invito a credere nell’unità e nel potere delle emozioni condivise. È un evento che unisce performance mozzafiato, narrazione epica e pura energia pop.

Per info e approfondimenti è possibile inviare una mail all’indirizzo agavespettacoli@inwind.it.

