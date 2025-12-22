Grazie all’interessamento del sindaco Bernadette Grasso, del vice sindaco Riccardo Mancari e gli assessori Salatore Liprino, Ivan Carcione e Calogero Mancuso, per la prima volta il torneo di fine anno che vede coinvolte le migliori associazioni sportive di kickboxing della provincia di Messina si svolge nel palazzetto sportivo di Rocca di Caprileone. Oltre 130 fighter si sono incontrati e sfidati dando vita ad una giornata di sport per concludere l’anno 2025 all’insegna del sano agonismo.





È domenica 21 dicembre 2025 e a scendere sui tatami fin dalle prime ore della mattina sono gli atleti più piccoli di 4 associazioni tra le più rinomate nel panorama della kickboxing nazionale: la “Black panter” del Maestro Rosario Costanzo, la “Contact” del Maestro Angelo Cirilla, la “Energy” del Maestro Eugenio Alessandro e la “White Tiger” del Maestro Patrizio Calà. I futuri campioni dai 4 ai 9 anni si sono cimentati, sotto gli occhi visibilmente emozionati di genitori e parenti in percorsi di regolarità, esibizioni con tecniche di braccia e di gambe al sacco e simulazione di incontro con la demo fight, finendo per essere tutti premiati per i progressi realizzati fin qui.





Dopo una breve pausa pranzo i 4 Maestri hanno tenuto una lezione multidisciplinare di Point Fighting, Kick Light e Light Contact a tutti gli atleti che svolgono attività agonistica. 2 ore di trucchi e segreti che i 4 Maestri hanno maturato nell’arco della loro esperienza che nel totale supera abbondantemente il secolo: indicazioni teoriche e pratiche che i kickboxers hanno eseguito in combattimento sotto la loro attenta guida. La giornata si è conclusa con un’intensa sezione di sparring delle 3 discipline seguita da una “premiazione” con un trofeo ricordo a chiusura di un anno ricco di soddisfazioni e per augurarsi buone feste.

Arrivederci nel 2026 sempre all’insegna della sportività nonostante calci e pugni, il prossimo appuntamento con la seconda fase del campionato regione Sicilia di kickboxing il prossimo febbraio a Caltanissetta. Tanti auguri a tutti voi da parte di tutti noi.

Luogo: palestra , via vallesanta, CAPRI LEONE, MESSINA, SICILIA

