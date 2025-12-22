Nella splendida cornice di Misterbianco Sabato 20 dicembre 2025, presso il Teatro Comunale dello storico Palazzo del Senato di Misterbianco, si è svolta la cerimonia del conferimento del Premio Nazionale Aquila D’Argento ai rappresentanti del variegato mondo della cultura e delle professioni, unite trasversalmente da un ponte tra le diverse generazioni presenti. L’Accademia d’Arte Etrusca ha premiato quanti hanno deciso di dedicare la propria vita alle professioni nelle quali hanno raggiunto livelli di eccellenza con il Premio Nazionale “Aquila D’Argento” e dedicando il 2025 al rispetto dei diritti umani e alla pace. La presidente d.ssa Carmen Arena ha premiato il palermitano Prof. Cav. Andrea Torcivia PhD, Criminologo, Sociologo Forense e Giurista per la sezione Criminologia. Il Prof. Torcivia, Criminologo e Sociologo di fama nazionale è plurilaureato: Laurea in Giurisprudenza, laurea magistrale in Sociologia con specializzazione in Criminologia e Mutamento Sociale, laurea magistrale in Criminologia e Scienze Investigative.





Ha conseguito un Master in Criminologia Applicata per l’investigazione e la Sicurezza, un Master in International Humanitarian Law Course, un Master of Intelligence & Security, Titolo di Doctor of Philosophy ( PhD ) in Criminology.

Nel corso della Sua carriera gli hanno conferito le seguenti lauree HC: Magister Scientiae in Sociologia e Magister Scientiae Giuridiche Honoris Causa dalla Norman Academy visti i preclari meriti ottenuti e le qualità morali, civili, etiche e religiose e Laurea in Psicologia Criminologica e Forense Honoris Causa conferita da UNITELEMATICSTAR College di Londra.

Il neo premiato è Membro d’onore e Senatore Accademico della Fondazione Internazionale PAPA Clemente XI ALBANI.





E’ Accademico D’Onore dell’Accademia Costantina. “Professore “nelle Facoltà di Sociologia, Scienze Politiche, Scienza della Comunicazione, Giurisprudenza e Criminologia presso UNI-INTERNAZIONALE Università Popolare degli Studi di Milano Università di Diritto Internazionale. “Professore “e Direttore del Dipartimento di Sociologia presso UNITELEMATICASTAR di Zugo ( SVIZZERA ) Università di Diritto Internazionale. In data 3 Dicembre 2024 viene nominato Direttore dell’Università Popolare Star International. Gli è stato conferito a luglio 2025 presso l’Università La Sapienza di Roma da Auge Università il Premio Menotti Art Festival Spoleto “ Leone D’Oro” per la promozione delle Arti e della Cultura e della legalità.

Ha tenuto nei plessi scolastici siciliani centinaia di seminari n.q. di relatore per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo e utilizzo dei social network per la formazione e informazione di alunni, docenti e genitori.

Il Prof. Torcivia è Presidente dei Sociologi ANS Regione Sicilia, Direttore del Laboratorio ANS Nazionale di Criminologia e Sociologia Forense avv. cav. Lucio Torcivia, Presidente Regione Sicilia del Forensics Group Investigazione, Criminologia e Sicurezza.





E’ Vice Presidente N.A.C.A. Nazionale National Association Condominium Administrators.

E’ Referente Regione Sicilia AICS Ente Nazionale per la prevenzione del cyberbullismo e sexting.

Il Prof. Torcivia è Cavaliere d’ufficio del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio ramo Spagna e Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon e da dicembre 2025 Vice Delegato della sez. di Palermo.

Il Prof. Torcivia ha ricoperto nel periodo covid e ricopre ad oggi incarichi di Dirigente Superiore Nazionale di settore della Guardia Agroforestale Italiana e Ispettore Generale Nazionale del Corpo Agroforestale Italiano e si occupa di prevenzione reati ambientali.

Il Prof. Torcivia ha rivolto un sentito ringraziamento alla d.ssa Carmen Arena ed ai Membri della Commissione dell’Accademia per avergli conferito questo prestigioso Premio Nazionale che contribuirà ad alimentare quella che lui ritiene una vera e propria missione.

Luogo: Misterbianco

