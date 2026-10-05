L’I.I.S. “Leonardo”, diretto dalla dirigente scolastica, dottoressa Tiziana D’ Anna, è stato selezionato per partecipare al programma “Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo – EPAS” per l’anno scolastico 2026/2027, un’iniziativa promossa dal Parlamento europeo con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alle istituzioni dell’Unione Europea e rafforzare la consapevolezza dei giovani sui temi della cittadinanza europea, della democrazia e della partecipazione.

Il progetto coinvolgerà 24 studenti, nel ruolo di ambasciatori junior e 2 docenti, in qualità di ambasciatori senior, che saranno protagonisti di un percorso di formazione e di attività dedicate alla conoscenza delle istituzioni europee, del funzionamento del Parlamento europeo, dei processi decisionali dell’Unione e delle opportunità rivolte ai giovani.





Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica, Tiziana D’ Anna, che ha accolto con entusiasmo e gioia la selezione dell’Istituto, sottolineando il valore formativo e culturale dell’iniziativa.

“Essere stati selezionati come Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo, rappresenta per il nostro Istituto un motivo di grande orgoglio e, al tempo stesso, una preziosa opportunità educativa per i nostri studenti – sottolinea la dirigente –. Il progetto consentirà ai nostri ragazzi di conoscere più da vicino le istituzioni europee, comprendere il significato della cittadinanza europea e sviluppare una maggiore consapevolezza del proprio ruolo di cittadini attivi e responsabili. È un percorso che arricchisce l’offerta formativa della scuola e rafforza la nostra vocazione a costruire una scuola aperta all’Europa, al dialogo e alla partecipazione”.





La dirigente D’Anna ha inoltre rivolto parole di apprezzamento al docente referente, prof. Gianluca Pappalardo, per l’impegno e la professionalità dimostrati nella promozione e nella realizzazione del progetto.

“Desidero esprimere un particolare ringraziamento al prof. Gianluca Papplardo – aggiunge la dirigente – per la sensibilità, la disponibilità e l’impegno con cui ha seguito questo importante percorso. La qualità dei progetti scolastici nasce anche dalla capacità dei nostri docenti di trasformare le opportunità in esperienze concrete di crescita per gli studenti. Il suo lavoro rappresenta un esempio di come la progettualità e la passione educativa, possano aprire ai nostri ragazzi nuove prospettive e occasioni di confronto con una dimensione europea”.

Il percorso EPAS prevede una prima fase di formazione rivolta ai docenti ambasciatori senior e agli studenti ambasciatori junior. Successivamente, all’interno dell’istituto, saranno realizzate attività di informazione e sensibilizzazione sui temi europei, attraverso infopoint, campagne social, assemblee, dibattiti, giochi di ruolo, interviste, spettacoli, serate a tema e produzioni audio-video.





Particolare rilievo avrà inoltre la Festa dell’Europa, momento conclusivo del percorso durante il quale gli studenti potranno condividere, con l’intera comunità scolastica, le conoscenze, le esperienze e le attività sviluppate nel corso del progetto.

L’impegno complessivo previsto è di circa 40 ore. Al termine del percorso saranno rilasciati certificati di partecipazione che, secondo i criteri stabiliti dall’istituto, potranno concorrere al riconoscimento di un punto di credito scolastico per gli studenti partecipanti.

La partecipazione al programma “Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo” rappresenta dunque per l’I.I.S. “Leonardo”, una significativa occasione per rafforzare il legame tra scuola, territorio ed Europa, promuovendo tra gli studenti una cultura fondata sulla partecipazione, sul confronto e sulla consapevolezza dei valori democratici che sono alla base dell’Unione Europea.

Luogo: IIS LEONARDO , VIA VENETO , 91, GIARRE, CATANIA, SICILIA

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