Leggere e confrontarsi scambiandosi sensazioni e suggestioni. Sarà il Modusclub a tenere banco martedì 6 ottobre, a partire dalle 18, raccontando e raccontandosi attraverso le letture proposte per l’estate. A moderare la discussione saranno Fabrizio Piazza e Valeria Balsano.

Prosegue l’ottava edizione della stagione culturale di Piazzetta Bagnasco, promossa dall’associazione Piazzetta Bagnasco con Cappadonia Gelati come sponsor e i gemellaggi con Efebo D’Oro ed Etna Book.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.