On. Terrana: “Il lavoro dell’On. Francesco Regina sta dando risultati importanti. L’Udc si rafforza e cresce nei territori”. Aderisce infatti all’Udc Salvatore Stuppia, consigliere comunale di Castelvetrano e consigliere provinciale del Libero Consorzio Comunale di Trapani, amministratore di esperienza e profondamente legato al territorio.





Prosegue il percorso di crescita e radicamento dell’Udc nella provincia di Trapani, grazie all’impegno del coordinatore provinciale, On. Francesco Regina, che sta rafforzando la presenza del partito e coinvolgendo nuove energie istituzionali.

L’On. Decio Terrana, coordinatore regionale Udc Sicilia, trasmette: “L’adesione di Salvatore Stuppia è un risultato significativo e conferma la qualità del lavoro che Francesco Regina sta portando avanti. A lui va il mio apprezzamento per la serietà, la capacità di aggregazione e la determinazione con cui sta costruendo una squadra sempre più autorevole e rappresentativa. È questo il percorso di crescita che vogliamo consolidare in tutta la Sicilia”.





L’On. Francesco Regina, coordinatore provinciale UDC, aggiunge: “Accogliamo con soddisfazione Salvatore Stuppia. La sua esperienza rappresenta un valore aggiunto per il nostro progetto. Continuiamo a lavorare per un UDC forte, aperto al confronto e vicino ai cittadini, capace di coinvolgere amministratori e nuove energie”.

Ecco la dichiarazione del consigliere provinciale Salvatore Stuppia: “Aderisco all’UDC perché credo in un progetto politico che mette al centro i territori, il dialogo e la responsabilità. Ringrazio Francesco Regina e Decio Terrana per l’accoglienza. Metterò a disposizione la mia esperienza e il mio impegno per contribuire alla crescita di Castelvetrano e dell’intera provincia di Trapani”.

L’On. Terrana conclude: “L’Udc cresce perché ha un progetto chiaro e una classe dirigente presente nei territori. Il lavoro di Francesco Regina ne è una dimostrazione concreta. Continueremo a rafforzare il partito per renderlo sempre più protagonista del futuro della Sicilia”.

Luogo: TRAPANI, TRAPANI, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.