In un’affollata conferenza stampa, nel cuore della città di Riposto, la Compagnia teatrale Jonica ha presentato il cartellone degli spettacoli teatrali in scena da novembre a maggio. Si tratta di opere classiche, opere contemporanee e novità di quest’ anno anche un musical!

Si va in scena il prossimo 18 e 19 novembre con la commedia “L’ ispettore” di N. Gogol, un adattamento del noto regista Rosario Minardi, che ha ridotto il cast e farà rivivere la storia frutto di un equivoco, creando situazioni di ilarità, con personaggi grotteschi.

Dal 27 al 28 gennaio, il regista Eugenio Patanè firmerà “Lumia di Sicilia” e “L’ altro figlio” di Luigi Pirandello, spettacoli che saranno proposti alle scolaresche per accostare le giovani generazioni al teatro.

Dal 2 al 3 marzo debutterà per la regia di Piero Redi, “Bene mio core mio” di E. De Filippo. Il cast di attori in un clima di grande umorismo, farà rivivere gli aspetti e gli affetti familiari.

Giovanna Criscuolo dirigerà invece il 13 ed il 14 aprile, la commedia “Ho affittato un maggiordomo”, che tratta di un tema molto attuale, in chiave ironica, quello delle ludopatie.

Infine grazie al regista Carmelo Rosario Cannavò, gli attori della Compagna Jonica, si cimenteranno in un genere nuovo per loro, ovvero il musical, con la commedia di Garinei e Giovannini, “Rinaldo in campo” scritta, al tempo, in occasione dei cento anni dell’unità d’Italia.

Grande soddisfazione per la nuova stagione e per il cartellone è stata espressa dal presidente della Compagnia Jonica, Giambattista Galeano.

“Come ogni anno-profondiamo grande impegno mettendo in scena 5 spettacoli teatrali, la cui direzione viene affidata a registi professionisti. La nostra compagnia è una grande famiglia, fatta di attori amatoriali, accomunati da un unico grande interesse l’amore per il teatro”.

Luogo: DUCA DEL MARE

