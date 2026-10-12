Una rappresentanza della comunità parrocchiale del Santuario dei Decollati di Palermo è stata accolta al Quirinale la mattina del 9 ottobre 2026, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un incontro dal forte valore simbolico che lo stesso Capo dello Stato ha fatto organizzare qualche mese fa dalla Segreteria per onorare il lavoro svolto dalla Parrocchia nel contrasto al disagio sociale e nel percorso di crescita e riscatto delle nuove generazioni.



“Con grande sorpresa – dichiara il Parroco Don Angelo Di Pasquale – ho ricevuto, qualche mese fa, la chiamata del Capo dello Stato in persona, che ci ha poi fatto richiamare dalla sua Segreteria per organizzare l’incontro. Accompagnare i nostri giovani in Quirinale è stato per noi un importante riconoscimento del lavoro educativo e pastorale portato avanti dalla nostra comunità a sostegno delle nuove generazioni e nel contrasto al disagio giovanile. Il Presidente ci ha accolti con grande garbo e sensibilità, richiamando l’importanza del bene comune e del rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni. Per i nostri ragazzi è stata un’esperienza significativa, che ha permesso loro di sentirsi parte di una comunità più ampia e di comprendere come ciascuno possa contribuire, attraverso le proprie scelte e responsabilità, alla costruzione di una società più giusta e solidale”.





Nel corso dell’incontro, la comunità parrocchiale ha voluto consegnare al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alcuni doni dal forte valore simbolico: un dipinto che riproduce un’antica stampa dei Decollati, testimonianza della memoria storica del quartiere, un libro – scritto dallo stesso Don Angelo Di Pasquale e prossimo alla pubblicazione – dedicato alla storia del Santuario Maria Santissima del Carmelo ai Decollati, e infine una fotografia che ritrae il Presidente da giovane onorevole in visita alla parrocchia, un richiamo al legame tra il territorio e le istituzioni.



Il gruppo ha contestualmente avuto l’opportunità di visitare il Quirinale, attraversandone le sale più rappresentative e conoscendo da vicino i luoghi in cui si svolge l’attività istituzionale del Capo dello Stato.





Secondo Don Angelo, l’iniziativa assume un significato particolare e si inserisce perfettamente nel percorso educativo e spirituale promosso dalla Parrocchia. “Insieme ai volontari della Parrocchia – conclude – cerchiamo ogni giorno di fare la nostra parte per dare un apporto positivo alla comunità in cui è sito il Santuario Maria SS del Carmelo ai Decollati, nel quartiere Oreto. Un quartiere in cui è fondamentale instillare nei giovani la fiducia nella partecipazione democratica e la consapevolezza del valore del bene comune, perché significa contribuire a costruire le basi di una cittadinanza attiva, in cui ciascuno possa sentirsi ascoltato e chiamato a dare il proprio contributo”.



Nel pomeriggio, i giovani hanno avuto inoltre modo di presenziare alla Santa Messa celebrata da Don Angelo Di Pasquale nella Basilica Papale Santa Maria Maggiore di Roma.

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