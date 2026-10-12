Quattro milioni di euro per aiutare le aziende agricole e zootecniche a difendersi dai danni provocati dalla fauna selvatica. È quanto prevede il bando SRD04, Azione 1, inserito nel Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Siciliana, approvato con DDG n. 6271 dell’8 ottobre 2026 e identificato dal bando prot. n. 162709 dell’8 ottobre 2026. Il bando nasce dall’interlocuzione avviata dal presidente Giuseppe Ferrarello con l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino.

L’obiettivo è tutelare le produzioni agricole, gli allevamenti e gli habitat naturali, riducendo i conflitti tra le attività produttive e la presenza della fauna selvatica (daini e suidi ad esempio)

Il contributo in conto capitale copre il 100% della spesa ammissibile, per investimenti compresi tra 75.000 e 300.000 euro, elevabili a 500.000 euro per agricoltori e allevatori associati. Tra gli interventi finanziabili figurano recinzioni fisse o mobili, anche elettrificate, sistemi di dissuasione acustici e luminosi e dispositivi antintrusione. Le opere dovranno rispettare le prescrizioni tecniche stabilite dal bando e non potranno essere realizzate all’interno delle aree boscate né attraversarle.





La partecipazione è aperta ad agricoltori e allevatori singoli o associati, consorzi di scopo e Associazioni temporanee di scopo (ATS), già costituite o da costituire. Ogni richiedente potrà presentare una sola domanda, individualmente oppure in forma associata.

Madonie UNESCO Global Geopark, 35 punti per la localizzazione

Per il comprensorio madonita assume particolare rilievo il sistema dei punteggi previsto per la selezione delle domande. Agli interventi ricadenti nei Comuni del Madonie UNESCO Global Geopark sono riconosciuti 35 punti / 100, mentre altri 15 punti sono attribuiti alle superfici agricole situate in siti ZPS, ZSC, Parchi o Riserve della Rete Natura 2000.





La graduatoria tiene conto anche di altri elementi: forme associative, produzioni agricole, metodi sostenibili, danni documentati causati dalla fauna selvatica e progetti che prevedono l’impiego congiunto di recinzioni e tecnologie di dissuasione.

Per accedere al finanziamento è necessario raggiungere almeno 45 punti su 100, sulla base di almeno due principi di selezione previsti dal bando.

“Accogliamo con soddisfazione questo provvedimento della Regione Siciliana – dichiara il presidente dell’Ente Parco delle Madonie, Giuseppe Ferrarello – e invitiamo le imprese del territorio a cogliere l’opportunità offerta dalla misura, verificando i requisiti e predisponendo la documentazione necessaria. I 35 punti riconosciuti agli interventi ricadenti nei Comuni del Madonie UNESCO Global Geopark costituiscono un elemento di particolare interesse per il nostro comprensorio».





Il presidente rivolge inoltre un sentito ringraziamento all’assessore regionale Luca Sammartino, titolare della delega all’Agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea, “per la costante vicinanza al territorio e l’attenzione riservata allo sviluppo delle aree rurali, favorendo concrete opportunità di sostegno alle imprese e alle comunità locali. Un grazie particolare anche al dott. Angelo Merlino, consulente dell’Ente Parco delle Madonie, e al dott. Fulvio Bellomo, Dirigente Generale – Dipartimento dell’agricoltura”.

Domande online e scadenza e allegati

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso il portale SIAN e indirizzate alla Regione Siciliana – Dipartimento dell’Agricoltura, Ispettorato dell’Agricoltura competente per territorio. Alla richiesta dovranno essere allegati il fascicolo aziendale aggiornato, il piano aziendale, gli elaborati tecnici, il computo dei costi, le planimetrie, l’autovalutazione del punteggio con perizia asseverata e le eventuali autorizzazioni. La data di scadenza non è ancora fissata: il periodo di apertura e chiusura del portale SIAN per la presentazione delle domande sarà comunicato con un avviso dedicato.

Per chiarimenti è possibile contattare il Servizio 1 – Agroecologia e agricoltura biologica, tel. 091 7232045, e-mail agri.servizioambiente@regione.sicilia.it. I quesiti possono essere presentati fino a sette giorni prima della scadenza dell’avviso.





Il presente articolo non sostituisce in alcun modo il bando, ma ha solo scopo giornalistico informativo. Il Bando, sarà pubblicato nel sito ufficiale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo e della Pesca Mediterranea – Diparmento dell’agricoltura e nei seguenti siti https://svilupporurale.regione.sicilia.it.

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/diparmento-agricoltura

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sarà pubblicato un avviso per estratto, con il quale si informerà dell’avvenuta approvazione del presente Bando e pubblicazione nel sito assessoriale.

Il bando e la tabella di valutazione sono consultabili anche sul portale www.enteparcodellemadonie.it.

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