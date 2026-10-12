A mezzanotte, nei corridoi del Castello di Carini, qualcuno torna a cercare Laura

Il 31 ottobre torna Murder in Carini Castle: visita immersiva tra mistero, suspense e la leggenda del Monaco di San Martino

Una leggenda attraversa le stanze del Castello di Carini: quella del Monaco di San Martino, anima condannata a tornare ogni notte nel luogo del delitto e ad attingere al sangue della mano di Laura Lanza, la baronessa di Carini.

Nella notte di Halloween il racconto torna a prendere vita con “Murder in Carini Castle”, la visita immersiva in programma sabato 31 ottobre 2026 al Castello di Carini. I partecipanti potranno esplorare camere e corridoi del maniero, accompagnati da una performance che intreccia mistero, suspense e la leggenda del Monaco.





L’esperienza prevede quattro turni, con inizio alle 21:00, 22:00, 23:00 e 24:00. Il pass ha un costo di 5 euro.

«A mezzanotte, nei corridoi del Castello di Carini, qualcuno torna a cercare Laura. E se senti dei passi alle tue spalle, non dare per scontato di essere solo: a volte niente è come sembra».

Informazioni e prenotazioni





Castello di Carini

Sabato 31 ottobre 2026 – turni alle 21:00, 22:00, 23:00 e 24:00

Pass: 5 euro

Prenotazioni: www.carinicittaparlante.com/eventi

Luogo: CASTELLO DI CARINI, CORSO UMBERTO I, CARINI, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: JONATHAN LIVINGSTON ODV

Prezzo: 5.00

Link: www.carinicittaparlante.com/eventi

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