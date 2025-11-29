PALERMO 29 NOVEMBRE 2025 – L’Ospedale Ingrassia di Palermo entra ufficialmente con 3 Bollini Rosa nella rete nazionale degli ospedali premiati dalla Fondazione Onda ETS. Il riconoscimento viene conferito alle strutture sanitarie che si distinguono per l’attenzione alla medicina di genere e ai percorsi dedicati alla salute della donna. Alla cerimonia di consegna, tenutasi al Ministero della Salute, era presente il direttore sanitario dell’Asp di Palermo, Antonino Levita.

“Questo riconoscimento valorizza un lavoro costante portato avanti dall’Ospedale che ha saputo integrare competenze, sensibilità e capacità organizzative in un percorso di cura sempre più attento alle esigenze delle pazienti – ha dichiarato Antonino Levita – il Bollino Rosa ci richiama alla responsabilità di continuare a investire sulla qualità, sulla prossimità e sulla capacità dei nostri professionisti di sviluppare una medicina realmente orientata al genere, capace di coniugare accoglienza, sicurezza ed efficacia clinica”.

Il massimo riconoscimento assegnato con 3 Bollino Rosa – attribuito per il biennio 2026-2027 – certifica l’impegno dell’Ingrassia non solo nella prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili, ma anche nella definizione di percorsi multidisciplinari e gender-oriented capaci di rispondere ai bisogni specifici delle donne in ogni fase della vita.

In tutta Italia sono 370 gli ospedali premiati da Fondazione Onda ETS. Le strutture insignite del Bollino entrano a far parte di una rete virtuosa, riconosciuta a livello istituzionale, che promuove servizi e percorsi dedicati alla salute femminile, favorendo scelte consapevoli da parte delle pazienti attraverso informazioni aggiornate e facilmente consultabili sul portale www.bollinirosa.it. (nr)

