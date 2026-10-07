Dopo il grande successo del debutto dello scorso anno, Palermo si riconferma capitale della dermatologia integrata ospitando la II edizione di “PaDermo”, l’importante appuntamento scientifico in programma il 9 e 10 ottobre presso il Marina Convention Center. Sotto la direzione scientifica della dermatologa Federica Lupo e l’organizzazione del provider Biba Group, l’evento punta a consolidarsi come uno dei principali momenti di confronto e crescita interdisciplinare per la classe medica del territorio nazionale e regionale.

Il congresso nasce con il preciso obiettivo di scardinare la vecchia percezione della dermatologia come disciplina isolata o puramente specialistica. La pelle non è solo il primo scudo difensivo del nostro organismo, ma un vero e proprio specchio delle dinamiche interne, capace di segnalare precocemente alterazioni sistemiche in atto. Da qui la necessità di un dialogo serrato e costruttivo tra dermatologi, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti di altre branche medico-chirurgiche.





Forte del bagaglio di esperienze maturato nel 2025, PaDermo 2026 si rinnova e raddoppia, estendendosi su due giornate di lavori. Il programma scientifico di quest’anno darà ampio spazio alla tricologia ed alla dermoscopia, affiancate da sessioni di crescente attualità in ambito oncodermatologico e pediatrico, senza tralasciare i più recenti aggiornamenti sul fronte delle terapie biologiche e delle innovazioni tecnologiche.

“La sinergia tra le diverse competenze mediche è l’unica vera chiave per garantire un percorso diagnostico-terapeutico corretto, innovativo ed eticamente attento al paziente. – spiega Lupo – Palermo, storico crocevia di popoli e culture nel cuore del Mediterraneo, rappresenta la cornice ideale per favorire questo scambio e far dialogare le diverse anime della professione medica”.

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