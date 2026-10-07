Dal 9 al 10 e dal 16 al 17 due weekend tra libri, incontri a tema, approfondimenti culturali, mostre fotografiche, racconti e testimonianze per scoprire il patrimonio culturale e artigianale della città.



Due weekend consecutivi dedicati alla cultura, alle storie e alle persone che ogni giorno contribuiscono a costruire l’identità di un territorio.

É questo lo spirito della prima edizione di “Leggiamo il territorio”, la manifestazione che si svolgerà a Palermo nei weekend del 9-10 e 16-17 ottobre con un programma ricco di incontri a tema, presentazioni di libri e letture, racconti e testimonianze, mostre fotografiche, panel e talk.



Ideata dall’Associazione Cassaro Alto, Significa Palermo ETS e in collaborazione con il Comune di Palermo, “Leggiamo il Territorio” prosegue e integra l’esperienza dell’XI edizione de La Via dei Librai, lungo il Cassaro di Palermo. Un appuntamento che mette al centro non solo la cultura scritta, ma anche e soprattutto quella fatta di esperienze, saperi, tradizioni e mestieri, con particolare riferimento al mondo dell’artigianato locale e del commercio di prossimità, offrendo un’occasione per rivitalizzare la città antica attorno al Cassaro ultimamente frequentata sempre meno da residenti.





L’evento prevede un fitto calendario di appuntamenti che si snoderà dalle 10:00 alle 19:00 tra l’interno delle botteghe e l’esterno, lungo le vie e le piazze dell’asse arabo normanno, tra via Vittorio Emanuele, piazza Bologni, Villa Bonanno e la Cattedrale.

Durante i 4 giorni della manifestazione (9,10,16,17 ottobre) si alterneranno: presentazioni di libri e letture, incontri con autori, testimonianze e racconti delle botteghe, incontri a tema, mostre fotografiche, panel e talk su temi quali “La cura della città a partire dalla Raccolta differenziata”, l’overtourism, creando occasioni di confronto e di partecipazione aperte a cittadini, appassionati, operatori culturali, artigiani, rappresentanti dell’Amministrazione comunale e visitatori.



Particolare attenzione sarà dedicata proprio all’artigianato palermitano, inteso come espressione viva del patrimonio culturale della città. Attraverso le voci dei suoi protagonisti sarà possibile conoscere storie personali e professionali, scoprire antichi mestieri, tecniche e materiali e comprendere come il saper fare possa diventare uno strumento di memoria, innovazione e valorizzazione del territorio.



“Leggiamo il territorio” nasce dall’idea che un territorio possa essere letto proprio come un libro: attraverso le sue persone, i suoi luoghi, le sue tradizioni e le storie che ne hanno costruito l’identità – spiega Enrico Romano, Presidente Associazione Cassaro Alto – “ Vogliamo raccontare Palermo partendo dalle sue voci, il libro sarà uno degli strumenti attraverso cui conoscere il territorio ma non l’unico. Accanto agli autori e alle loro opere ci saranno le esperienze di chi ogni giorno lavora con le mani, custodisce un mestiere, recupera una tradizione o la trasforma in qualcosa di nuovo; perché anche una bottega, un laboratorio, un manufatto o una storia personale sono pagine importanti della nostra città”.

“Leggiamo il territorio” si propone quindi come un appuntamento in grado di unire letteratura, memoria, artigianato e identità.

Il programma completo è disponibile sulle pagine facebook di associazione Cassaro Alto e Significa Palermo ETS.



Luogo: centro storico, Via Vittorio Emanuele, Palermo

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