Dopo tantissimi anni di chiusura, la palestra del plesso Marano di via Crispi torna finalmente a disposizione della scuola e dei suoi piccoli alunni. La struttura, interessata da problemi strutturali e dichiarata inagibile, è stata inaugurata questa mattina al termine degli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza. I lavori hanno interessato profondamente la palestra, intervenendo sia sugli spazi interni sia sulla copertura dell’edificio, che era interessata da importanti infiltrazioni d’acqua. Il finanziamento per la messa in sicurezza era stato reperito nel 2022 dalla precedente amministrazione comunale mentre i lavori sono stati successivamente portati avanti e completati dall’amministrazione guidata dal sindaco Davide Vasta.

Proprio nel segno della continuità istituzionale e del riconoscimento del lavoro svolto dalle precedenti amministrazioni, il sindaco Vasta ha voluto invitare alla cerimonia l’ex primo cittadino Enzo Caragliano, presente questa mattina insieme alla presidente del Consiglio comunale Nella Casabella, all’assessora alla Pubblica Istruzione Lucilla Auditore, alla dirigente scolastica Cinthia D’Anna, ai docenti e a una rappresentanza dei piccoli alunni. “Finalmente riconsegniamo la palestra ai ragazzi con l’inizio del nuovo anno scolastico – dichiara il sindaco Davide Vasta – È stata oggetto di una profonda ristrutturazione, non soltanto nella zona interna, ma anche nella copertura che era interessata da copiose infiltrazioni d’acqua. Sostanzialmente la palestra era diventata inagibile. Finalmente la riconsegniamo e i ragazzi avranno di nuovo uno spazio dove divertirsi e fare attività sportiva. Abbiamo in corso e in via di ultimazione tantissimi interventi nelle nostre scuole e nuovi finanziamenti sono in arrivo. Siamo soddisfatti perché la sicurezza e la piena fruizione delle scuole sono per noi una priorità”.





La dirigente scolastica Cinthia D’Anna ha espresso soddisfazione per la restituzione alla comunità scolastica di uno spazio fondamentale per le attività degli alunni. “Sono contentissima perché da tanto tempo questa palestra era chiusa e avere finalmente l’opportunità di poter portare i bambini a fare attività fisica in palestra è motivo di grande gioia – afferma la preside – I bambini hanno aspettato per tanto tempo e avere uno spazio adeguato per fare attività motoria è davvero importante. Devo dire che, poco alla volta, tutti i plessi si stanno migliorando, perché gli interventi che si stanno realizzando stanno restituendo alla comunità scolastica spazi sempre più adeguati.

Qui alla Marano, recentemente, è stato completato il refettorio e a breve ci verrà consegnata anche la cucina. Si sta inoltre sistemando lo spazio verde esterno, che sarà attrezzato con giochi adatti ai bambini. Sono stati sistemati anche i bagni e le aule al primo piano. Non possiamo che essere soddisfatti di questo percorso e di poter offrire – conclude Cinthia D’Anna – ai nostri alunni ambienti più belli, funzionali e adeguati alle loro esigenze”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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