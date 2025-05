La musica classica trova nuova linfa nella passione e nel talento della giovanissima Giada Verderame, pianista palermitana di appena nove anni, che continua a collezionare successi nei più importanti concorsi nazionali e internazionali. Da novembre è iscritta alla Scuola di Pianoforte del Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo, dove studia sotto la guida attenta e appassionata della Maestra Marzia Manno.

È proprio grazie alla M° Manno che Giada ha scoperto e approfondito il repertorio della pianista e compositrice palermitana Maria Giacchino, portando in scena, tra le altre, le brillanti “Marcetta”, “Tarantella” e “Rigaudon”. Un repertorio che le ha permesso di distinguersi in modo straordinario, inanellando in appena una settimana una serie di vittorie che parlano da sole.





Primo premio al Concorso Nazionale “Armonie Sicane” di Bivona, al Concorso Nazionale “Josè Cardinale” di Mussomeli, fino ai trionfi su palchi di rilievo internazionale: primo premio all’”Amigdala International Music Competition” di Aci Bonaccorsi e primo premio assoluto al Concorso Musicale Internazionale “Valle dell’Etna” di Misterbianco, nella categoria under 12 anni.

“In questo periodo di così tante pressioni da tutte le parti – ha dichiarato la Maestra Marzia Manno – vedere l’impegno e la passione dei piccolini è un segno di grande speranza. I nostri studenti del Conservatorio sono esempi di sana gioventù che andrebbero valorizzati”.





Con la semplicità e l’entusiasmo che solo i bambini sanno esprimere, anche Giada ha raccontato il suo amore per la musica: “La musica e il pianoforte, sono la mia vita. Quando mi siedo davanti al mio pianoforte mi sento veramente bene. Le note mi parlano”.

In un mondo dove spesso le cronache sono dominate da notizie cupe, la storia di Giada Verderame è una ventata d’aria fresca. Un esempio che dimostra come, ogni tanto, anche il Bene e il Bello fanno notizia.

