La serata trap più esclusiva della Sicilia è ripartita con la nuova stagione e dà il prossimo appuntamento a venerdì 8 novembre 2024 nella città di Palermo, in una location particolare e che ormai viene considerata casa per il Boomin. La serata, infatti, si svolgerà presso lo Space Club in via dei Nebrodi, 55.

Boomin non si smentisce mai con i suoi eventi ed è per questo che i frequentatori abituali e non, comunque appassionati del genere, avranno l’opportunità di ascoltare i dj set live dei nomi più caldi della nuova scena rap del Sud Italia, fra cui i producer Achille G e wherestheplug. Inoltre, la line-up è composta anche dal giovane dj SCELTA e da Simone Noto.

Tra i dj che si vedranno in consolle vi sarà anche un’esibizione del rapper Don Pietro come special guest, in occasione dell’uscita del suo nuovo singolo “BAM BAM”, il quale lo ha posizionato come il primo artista in Sicilia a lavorare con il duo di producer più noto in Italia, ossia 2nd Roof.





Data Inizio: 08/11/2024

Data Fine: 08/11/2024

Ora: 22:30

Artista: Achille G, wherestheplug, SCELTA, Simone Noto; special guest: Don Pietro

Prezzo: 10.00

