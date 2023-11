LA SETTIMANA DI CINEMATOCASA DA MARTEDI’ 28 A SABATO 2 DICEMBRE

IL PIU’ PICCOLO CINERISTORANTE D’ITALIA: dove il cinema ha un gusto diverso in via Maqueda 124 a Palermo.

Hugo Maurice Julien Claus (Bruges, 5 aprile 1929) è stato uno scrittore, poeta, drammaturgo e regista belga. È considerato uno dei più brillanti romanzieri contemporanei di lingua fiamminga. Claus è stato anche un produttivo drammaturgo che ha scritto 31 opere teatrali e ne ha tradotte innumerevoli da altre lingue. Lo scrittore è stato candidato al Premio Nobel per la letteratura per diversi anni, ma ha sempre dichiarato di non avere avuto nessuna speranza di vincerlo. Ad Hugo Claus era stato diagnosticato la malattia di Alzheimer, per cui aveva deciso di scegliere il momento della sua morte, chiedendo, come consente la legge belga, di essere autorizzato a subire l’eutanasia, all’età di 79 anni che venne praticata al Middelheim-ziekenhuis di Anversa il 19 marzo 2008.