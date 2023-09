Un weekend di eventi tra rappresentazioni teatrali e presentazioni di libri.

Continua “L’Alloro fest” al Giardino dei Giusti in via Alloro 90 a Palermo.

L’Otto settembre alle 18 il Teatro inclusivo Maria Sanfilippo porterà in scena “Il ratto di Persefone. Una storia che si ripete”. Alle 20,30 sarà proiettato “Una storia di nessuno. Video di Costantino Margiotta dedicato a Giovanni Lo Porto, cooperatore palermitano rapito in Pakistan.

Il 10 settembre alle 18,30 sarà presentato il libro “L’identità rubata” di Mario Lanza. Alle 20 il Raizes teatro porterà in scena “Progetto terra” e “Discipline boom” di Alessandro Ienzi, con in scena Francesco Campo. Seguirà un dibattito che coinvolgerà il Centro Astalli e gli ex allievi dell’istituto Gonzaga.

L’ingresso al Giardino dei Giusti è libero. Seguiranno altri appuntamenti nel corso del mese.

L’Alloro fest, la cui direzione artistica è di Giovanni Apprendi, continuerà fino al 30 settembre.

Luogo: Giardino dei Giusti, Via Alloro, 90, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 08/09/2023

Data Fine: 10/09/2023

Ora: 18:00

Artista: vari

Prezzo: 0.00

