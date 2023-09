Un venerdì sera fatto tutto per cantare.

I Treephase suonano l’otto settembre al Marrakech in via Cristoforo Colombo 100 a Carini in un evento organizzato da Dorian.

La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere o l’apericena a base di carne o a base di pesce.

Alle 22 saliranno sul palco i Treephase. In scaletta brani rock, pop, blues, reggae, soul, dance, swing e tutte le hit del momento.

Seguirà dj set con Francesco Mistretta.

Per prenotare un tavolo telefonare al 3807980615.

Luogo: Marrachech, Via Cristoforo Colombo, 100, CARINI, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 08/09/2023

Data Fine: 08/09/2023

Ora: 20:00

Artista: treephase

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.