Fiorisce la compagnia tutti i giovedì del mese di Luglio. Si tratta di un laboratorio di giardinaggio per coltivare relazioni, benessere e buonumore. L’attività di giardinaggio è dedicata agli adulti per favorire il benessere psicofisico e la socializzazione attraverso il contatto con la natura. Il percorso si svolge in incontri pratici dove si imparerà a creare e curare piante ed orto, creare composizioni verdi e coltivare relazioni.

Dal 11 al 19 agosto è previsto il workshop di mimo Il corpo che parla con Tomasz e Agnieszka, artisti internazionali del Teatro del Fuoco. E’ un laboratorio espressivo che trasforma il gesto in linguaggio. In particolare, attraverso esercizi di ascolto, movimento e improvvisazione, i partecipanti esploreranno il potenziale narrativo del corpo senza l’uso della parola.





I laboratori sono aperti a tutti: principianti, performer, danzatori, attori, curiosi del corpo in scena.

Inizierà giovedì 4 settembre il laboratorio di teatro per adulti condotto da Rinaldo Clementi che proseguirà tutti i mercoledì dalle 18 alle 20. Il laboratorio di teatro prevede tecniche di base ed espressività teatrale, pur mantenendo fermi i fondamentali dell’arte scenica (voce, articolazione, comprensione e restituzione del senso di un testo), si modulerà sulle diverse esigenze dei partecipanti, ai quali non essendo e non volendo essere professionisti della scena verranno richieste prestazioni consone alle loro possibilità.

Il laboratorio di pittura “Esprimersi a colori” è previsto i mercoledì di settembre dalle ore 17.00. Una occasione per apprendere le tecniche dell’arte pittorica in uno spazio di accoglienza e relazione dove gioire e sperimentare insieme. Si conosceranno svariate tecniche: dall’acquarello alla tempera per concludere con il colore acrilico. Alla fine degli incontri ci sarà un momento espositivo in cui tutti i partecipanti avranno la possibilità di mettere in mostra il lavoro svolto attraverso la gioia e la condivisione con gli altri.





Tutti i laboratori sono proposti nella sede dell’associazione Elementi Creativi di via Tommaso Natale 78e, angolo via del Pesco a Palermo.

La partecipazione ai laboratori è gratuita. Le iscrizioni disponibili fino ad esaurimento posti.

Per informazioni: Elementi Creativi via T. Natale 78e, angolo via del Pesco cell. 3296509941 – 329 3371023 www.teatrodelfuoco.com/associazione-elementi





Il progetto “Scelgo il gioco che fa bene alla salute” è finalizzato a prevenire le dipendenze e rafforzare le relazioni; un’iniziativa corale che coinvolge bambini, adolescenti, famiglie, insegnanti e anziani in un percorso di prevenzione e benessere. E’ Ideato e coordinato dall’Associazione Elementi APS, capofila di una rete che unisce realtà pubbliche e del terzo settore. Il progetto è sostenuto dall’Assessorato Politiche Sociali della Regione Siciliana, Assessorato Salute della Regione Sicilia e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Inoltre, ha ricevuto l’adesione dell’Ordine dei Giornalisti della Sicilia e del Comune di Palermo, Altofonte e Bagheria.

