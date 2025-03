La Direzione Strategica dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina, composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, il direttore amministrativo Giancarlo Niutta e il direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi, ha conferito un incarico dirigenziale al dott. Nicola Gambardella, che è il nuovo responsabile dell’Unità operativa semplice dipartimentale ‘Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza’ (Rems) Comunità Terapeutica Assistita (Cta) di Naso.

L’Uose Rems/Cta di Naso, che ospita pazienti provenienti da tutto il territorio regionale, è incardinata all’interno del Dipartimento di Salute Mentale e rappresenta una specificità dell’Asp di Messina. Ricordiamo infatti che, come da pianificazione valutaria per tutta la Regione Siciliana, sono previste due Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (l’altra Rems è situata a Caltagirone).

Questa tipologia di struttura, sta assumendo specie in questa fase storica, sempre maggiore rilevanza dato il crescente numero di pazienti psichiatrici autori di reato inseriti nella lista d’attesa regionale Rems su disposizione dell’autorità giudiziaria: l’attività è focalizzata sulla gestione, trattamento ed avvio di percorsi riabilitativi di concerto con i servizi psichiatrici territoriali di appartenenza. Il dott. Nicola Gambardella, psichiatra, dottore di ricerca in neuroscienze e criminologo, dopo aver perfezionato in Germania, ha lavorato presso diverse strutture psichiatriche in Calabria ed in Sicilia (Palermo), successivamente dirigente Medico Psichiatra dell’Asp di Messina presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’ospedale Sirina di Taormina, il Centro salute mentale di Messina Sud e Barcellona PG e dal 2022 vicedirettore della REMS/CTA di Naso.

Il dott. Gambardella appena nominato ha aggiunto: “intendo esprimere il mio ringraziamento alla Direzione Strategica dell’Asp di Messina per questo incarico, che conferma l’attenzione dei vertici aziendali per il settore della salute mentale, i pazienti e le loro famiglie”

