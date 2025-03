“È con sgomento che ho appreso la terribile notizia della barbara uccisione a Partinico di Gioacchino Vaccaro, un padre di famiglia e un cittadino perbene la cui vita è stata spezzata nel modo più assurdo e brutale, cercando di difendere il giovane figlio. Mai la violenza e l’aggressione fisica possono essere mezzi per risolvere le controversie e morire per i colpi ricevuti a causa di futili motivi è inaccettabile. Ora la giustizia farà il suo corso, ma intanto resta il drammatico rammarico per quanto accaduto. Alla famiglia e alla città di Partinico vanno la vicinanza e il cordoglio mio personale, dell’amministrazione comunale e della comunità di Trappeto, da sempre legata da stretti vincoli di amicizia e solidarietà con quella partinicese.”

È quanto dichiarato dal sindaco di Trappeto Santo Cosentino sull’omicidio consumatosi ieri pomeriggio a Partinico





