L’associazione Mettiamoci In Gioco compie vent’anni, tra progetti di inclusione, partecipazione e condivisione

di Press Service

20/10/2026

“Ogni trattamento differente senza una motivazione è una violazione dei diritti umani” a questo principio s’ispira da sempre Mettiamoci in Gioco, organizzazione di volontariato con sede a Sant’Agata Li Battiati in provincia di Catania, nata nell’ottobre del 2006, con l’intento di dedicarsi a persone con disabilità o fragilità in ambito sociale, offrendo loro nel corso degli anni opportunità di inclusione e condivisione attraverso progetti ad ampio respiro, attività socio-culturali e laboratori artistico-creativi, mirati a valorizzare potenzialità, capacità e talento di ciascuno. Un percorso straordinario lungo vent’anni che l’associazione ha festeggiato nella bella cornice del teatro Giovanni Verga della cittadina etnea, insieme alle famiglie, agli amici e ai suoi sostenitori.





La serata è stata una sorta di amarcord con la visione delle immagini del passato, attraverso il ricordo della costruzione della “Casa degli Originali Talenti”, sede e cuore palpitante di Mettiamoci in Gioco – inaugurata nel novembre del 2014 – per la cui realizzazione ci fu una vera e propria gara di solidarietà tra istituzioni locali, imprenditori, associazioni e cittadini volenterosi, tutti uniti per trasformare quello che era un bel sogno nella luminosa realtà di oggi. Un racconto carico di emozioni per le numerose iniziative realizzate nel tempo, anche in collaborazione con altre realtà associative del territorio etneo, intervallato dalle coinvolgenti performance dei talentuosi artisti dell’associazione, tratte dagli spettacoli realizzati nell’ambito del laboratorio di teatro, fiore all’occhiello di Mettiamoci in Gioco in quanto straordinario strumento di espressione del sé in grado di abbattere barriere fisiche, cognitive e sociali.





Particolarmente commosso il primo cittadino di Sant’Agata Li Battiati Marco Rubino, che ha fortemente voluto questa speciale festa e che insieme agli assessori, Concetta Rosano e Vittorio Lo Sauro ha consegnato un attestato di merito a ciascun ragazzo dell’associazione. “Mettiamoci in Gioco è certamente motivo d’orgoglio per la nostra comunità – ha dichiarato – e in quanto splendido esempio di coesione sociale che si stringe in un abbraccio affinché nessuno venga lasciato indietro, potrà sempre contare sulla nostra vicinanza e sul nostro concreto sostegno”.

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