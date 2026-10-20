Un viaggio tra musica, emozioni e radici meridionali, sulle note delle canzoni di Domenico Modugno, artista capace di trasformare i sogni in melodie senza tempo. Domenica 25 ottobre, alle ore 18.30, il Nuovo Teatro Val d’Agrò, diretto da Cettina Sciacca, ospiterà Mario Incudine con lo spettacolo “Mimì da Sud a Sud. Sulle note di Domenico Modugno”, un intenso percorso teatrale e musicale che intreccia la storia di Modugno con quella di tanti uomini e donne del Sud, animati dal desiderio di conquistare il proprio futuro.



Al centro dello spettacolo c’è Mimì, il nome con cui viene evocato il cantautore pugliese, simbolo di un’intera umanità che parte dalla propria terra per inseguire un sogno. Un uomo del Sud, con le sue aspirazioni, le sue battaglie e la voglia di superare confini e pregiudizi, che potrebbe avere mille nomi diversi e racchiudere altrettante storie. I testi sono di Sabrina Petyx, la regia di Moni Ovadia e Giuseppe Cutino. Gli arrangiamenti di Incudine e Antonio Vasta. Produzione ASC Production.





Il racconto prende le mosse dalle canzoni di Modugno legate alla Sicilia, terra divenuta una sorta di seconda patria dopo un incontro che gli segnò la vita. Quello con il grande Frank Sinatra che, incoraggiandolo agli esordi, gli avrebbe detto: “Fingiti siciliano! La Sicilia la conoscono tutti, tutti sanno dov’è e poi il dialetto è molto simile al tuo, al pugliese. Fingiti siciliano e conquisterai il mondo!”.

Nello spettacolo, il percorso di Modugno si intreccia poi con quello del suo interprete, Mario Incudine: ne vien fuori un ritratto raggiunge la dimensione più universale dell’uomo e del sognatore.



Biglietti al botteghino, intero 20 euro, ridotto 15 euro (under 18 anni). Prenotazioni: tel. 339.2727905. La stagione 2026/27 del Nuovo Teatro Val d’Agrò è prodotta da Sikilia con il sostegno del Comune di Santa Teresa Riva e in collaborazione con Rete Latitudini e FITA.



Luogo: Nuovo Teatro Val d’Agrò, via Vittorio Emanuele Orlando , 47, SANTA TERESA DI RIVA, MESSINA, SICILIA

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