Continua lo strepitoso successo di pubblico per la mostra “La magia nera nell’arte”, ideata e realizzata da Piero Montana con la partecipazione dei pittori Filippo Bordonaro, Lorenzo Guzzo, Tommaso Serra.

La mostra ispirata da capolavori dell’arte, realizzati da famosi Maestri della pittura, quali Jeronimus Bosch, Salvatore Rosa, Francisco Goya, Félicien Rosps, Alfred Kubin e Austin Osman Spare, è l’unica in assoluto ad essere realizzata in Italia su un tema così proibitivo anche per qualificati operatori culturali, che in precedenza sì hanno realizzato mostre sull’occulto e l’alchimia, ma finora, pur non essendo più, nel XXI secolo, ai tempi della famigerata Inquisizione medievale, mai su un argomento, quello della magia nera – a quanto pare ancora oggi- ritenuto un tabù ma solo dalla casta servile di prezzolati giornalisti e persino di sedicenti “uomini di cultura” (?), non certo da un vasto e più lungimirante pubblico.





Dal 27 giugno, giorno dell’inaugurazione della mostra ad ieri, Domenica 18 ottobre, sono più di un migliaio le persone provenienti da tutta Italia e anche dall’estero per visitare “La magia nera nell’arte” ospitata nei locali del Museo dell’Eros e del Centro Aleister Crowley di Bagheria.

Ieri in particolare turisti di Bergamo e Catania oltre che a visitare la mostra, censurata da parecchi media, non solo si sono complimentati con il suo ideatore, ma hanno pure voluto unirsi a lui in una foto ricordo, che qui alleghiamo al presente comunicato.

La mostra, per consentire le continue richieste di visita, viene pertanto prorogata fino al 9 gennaio 2027.

“La magia nera nell’arte” allestita nei locali del Museo dell’Eros e del Centro Aleister Crowley di Bagheria e dedicata a questo famoso mago inglese che nel 1920 a Cefalù venne a fondare la sua mitica Abbazia di Thelema, si può visitare tutti i giorni compresi i festivi dalle ore 17 alle 20 ma solo su appuntamento telefonando al 3886416109.

Il biglietto d’ingresso è di 6 euro, ma complessivamente di 10 per chi vuole visitare anche il Museo dell’Eros.

Il catalogo della mostra, in vendita in libreria al prezzo di 25 euro, per i suoi visitatori è di 22 euro.

Il Catalogo del Museo dell’Eros analogamente è di 20 euro anziché 22.

Luogo: Via Bernardo Mattarella , 64, BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

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