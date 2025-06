Palermo: da venerdì 6 a domenica 8 giugno, la storica Via Lattarini, nel cuore del centro storico di Palermo, ospiterà la prima edizione del Lattarini Fest, un evento culturale di grande respiro patrocinato dall’Assessorato alla Cultura e ideato da Associazione Lizard, Quarto Tempo, Associazione Xinergie e Associazione Artigianando, con la collaborazione del Movimento Andirivieni. L’obiettivo è ambizioso: rivitalizzare un’area simbolo della tradizione mercantile palermitana, nota sin dai tempi degli arabi come Suq el attarin, e trasformarla in un crocevia di creatività, memoria e futuro. L’area sarà aperta al pubblico venerdì 6, dalle 16 alle 24, sabato 7 e domenica 8, dalle 11 alle 24.





Tre giorni di festa, cultura e artigianato

Il Lattarini Fest proporrà un programma ricco e multidisciplinare, pensato per coinvolgere famiglie, bambini, turisti e appassionati di cultura. Il percorso espositivo e interattivo includerà: un’area dedicata al Mercato Artigianale con dimostrazioni dal vivo, un’area vintage con oggettistica, diversi Laboratori creativi per bambini, attività sportive e artistiche all’aria aperta, un’area dedicata alla musica dal Vivo. All’interno sarà possibile anche pranzare e cenare grazie a un’area Food&Beverage.

Il Lattarini Fest è pensato come un ponte tra passato e futuro, con un forte focus sulla valorizzazione del patrimonio immateriale, l’inclusione sociale e la sostenibilità ambientale. La manifestazione coinvolgerà attivamente scuole, associazioni culturali, artigiani, artisti e cittadini.

