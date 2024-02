Istrionici, autoironici, imprevedibili e, soprattutto, sempre originali.

Questa la descrizione cristallina de Le Papole, la band palermitana che ha fatto dell’allegria la sua scelta di vita, scrivendo e mettendo in musica tanti brani d’autore da loro scritti e musicati.

Il quintetto sarà allo stesso tempo “in scena e in concerto” il primo marzo alle 21 al teatro Sant’Eugenio in piazza Europa 39 a Palermo.

Caratterizzati da lampi di genio, alternati a lampi di folgorante idiozia e, per niente megalomani, le Papole si ritengono “i cantori unici del Vero Amore”, con brani come “Innamorarsi a 12 anni” o “Sciuan sciain, Damiana”, ma non disdegnano temi di attualità come in “Busca l’orecchion” e “Cazzilla”. Lo show si caratterizza anche anche per i momenti di improvvisazione e gli sketch esilaranti. Saranno anche presentati i nuovi brani “Febbre a quaranta” e “il Cacocciosauro”

Attraverso brani d’autore da loro composti con una sola regola non scritta: “divertimento senza indulgere mai alla volgarità”, le Papole guideranno il pubblico lungo due ore di puro divertimento e intrattenimento, non solo musicale, di alta qualità.

La band è formata da Alessandro Torcivia alla voce, Samuele Davì alla tromba, Ezio Citelli alla chitarra, Marco D’Arpa al basso, Giovanni Apprendi alla batteria e percussioni.

I biglietti costano 12 euro l’intero e 10 il ridotto e si possono acquistare o al botteghino del teatro o sul sito www.teatrosanteugenio.it o prenotare allo 0916710494.

Luogo: Teatro Sant’Eugenio, piazza Europa, 39, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 01/03/2024

Data Fine: 01/03/2024

Ora: 21:00

Artista: La Papole

Prezzo: 12.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.