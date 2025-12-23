Nell’ambito della riorganizzazione dell’Ufficio di Presidenza Nazionale di Legacoop Agroalimentare e Pesca, su proposta del Presidente nazionale Cristian Maretti, il Presidente regionale di Legacoop Sicilia, Filippo Parrino, è stato nominato Vicepresidente Nazionale vicario.

Tale nomina rappresenta un riconoscimento di grande valore per il lavoro svolto in questi anni da Parrino al fianco delle cooperative agroalimentari e della pesca, impegnate quotidianamente nella difesa del lavoro, nella valorizzazione delle produzioni e nel rafforzamento del modello cooperativo come strumento di sviluppo economico, sociale e territoriale.





In una fase storica particolarmente complessa per i settori agricolo e ittico, attraversati da profondi cambiamenti e da sfide decisive, il ruolo che Filippo Parrino è chiamato a svolgere a livello nazionale assume un significato strategico per l’intero sistema cooperativo. Dalla sostenibilità ambientale alla lotta contro i cambiamenti climatici, dalla transizione digitale all’innovazione dei processi produttivi, fino alle battaglie a sostegno dei pescatori e delle imprese cooperative più esposte alle difficoltà del mercato, il suo contributo potrà rafforzare la capacità di rappresentanza e di proposta della cooperazione.





La nomina di Parrino consolida inoltre il ruolo della cooperazione siciliana nel dibattito nazionale, offrendo una voce autorevole e competente capace di portare al centro dell’agenda politica ed economica i bisogni dei territori, delle imprese cooperative e dei lavoratori.

Legacoop Agroalimentare e Pesca Sicilia esprime profonda soddisfazione per questo importante incarico e rivolge a Filippo Parrino i migliori auguri di buon lavoro, assicurando pieno sostegno e collaborazione affinché questo nuovo ruolo possa tradursi in risultati concreti per la cooperazione, le imprese e le comunità che rappresentiamo.

Domenico Pistone, il responsabile reg.le Legacoop Sicilia Agroalimentare e Pesca

