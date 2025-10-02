Il nuovo negozio, situato in una posizione strategica, si candida come punto di riferimento per Catania e tutta la costa ionica. Oltre al vasto assortimento di prodotti, grazie al supporto di un team esperto e competente, il nuovo Leroy Merlin è un hub di consulenza specializzata e soluzioni chiavi in mano studiate per rendere ogni progetto domestico e commerciale realtà.

Leroy Merlin, azienda multispecialista con un’ampia gamma di prodotti di qualità, di servizi personalizzati e soluzioni chiavi in mano per il miglioramento della casa, annuncia l’apertura del suo punto vendita nella nuova e strategica location di San Giovanni la Punta – Paesi Etnei. Questo rilevante investimento per la creazione del nuovo negozio punta a rafforzare la presenza di Leroy Merlin nel territorio della Sicilia orientale, grazie ad uno store facilmente raggiungibile, ancor più moderno e funzionale.





Il nuovo Leroy Merlin si posiziona in un’area in prossimità alla E45 e all’uscita Paesi Etnei della A18, rendendolo facilmente accessibile per un bacino di utenza molto ampio e diversificato. Il nuovo Leroy Merlin, infatti, si candida a punto di riferimento non solo per la popolazione residente e per i proprietari di seconde case, ma anche per clientela business come proprietari di locali commerciali, B&B, bar, ristoranti, artigiani e imprese di tutta la costa nord orientale.

L’apertura a San Giovanni la Punta – Paesi Etnei rappresenta un’opportunità per rendere ancor più accessibile e facilmente fruibili i servizi, i prodotti e la consulenza offerta tramite una squadra di persone Leroy Merlin altamente qualificata, con esperienza pluriennale, composta da professionisti dinamici ed intraprendenti, caratterizzati da una forte competenza tecnica di prodotto, ascolto attivo e forte orientamento alla soluzione. Grazie ad un percorso continuo di formazione e aggiornamento, i professionisti del punto vendita sono in grado di offrire un servizio di consulenza personalizzata e di alta qualità, accompagnando ogni cliente in un’esperienza di acquisto centrata sui suoi bisogni, costruendo una relazione di fiducia duratura.





La squadra del nuovo Leroy Merlin è guidata da Lucia Fagone Buscimese, una Store Leader che incarna perfettamente i valori che guidano l’azienda ed un esempio di come in Leroy Merlin Italia si possa costruire il proprio sviluppo professionale, grazie al supporto dei manager di riferimento. Lucia, infatti, catanese d’origine, dopo essersi laureata a pieni voti in architettura, ha deciso di mettere alla prova la sua passione e competenza all’interno di Leroy Merlin, facendo il suo ingresso come allievo manager della vendita nel 2021. La sua passione, le abilità relazionali e la capacità di acquisire nuove competenze l’hanno portata a distinguersi nelle sue esperienze in due Leroy Merlin della Campania e in Puglia, per poi tornare in Sicilia in qualità di manager della vendita. Da lì il grande salto: Lucia, a soli 28 anni, è diventata nel 2023 la Store Leader del negozio di Catania, guidando con competenza, passione e grande positività un team di 90 persone. E oggi si prepara ad inaugurare il nuovo negozio e a guidare il team verso il successo, tramite la qualità della consulenza che la squadra di San Giovanni La Punta – Paesi Etnei offrirà a tutti i catanesi.





“Siamo entusiasti di rafforzare la nostra presenza in un territorio così dinamico e ricco di potenziale”, afferma Lucia Fagone Buscimese, Store Leader. “Abbiamo studiato attentamente i bisogni dei nostri clienti e del mercato locale per offrire soluzioni su misura, con un focus particolare sui progetti chiave come giardino, comfort ed efficientamento energetico e su un’esperienza d’acquisto sempre più personalizzata e di qualità. Vogliamo essere il partner di fiducia per tutti coloro che desiderano migliorare la propria casa, offrendo non solo prodotti, ma anche consulenza e servizi completi.”

Leroy Merlin, infatti, da sempre attenta ad intercettare ed anticipare i bisogni e gusti locali, ha posto particolare attenzione alla creazione dei reparti e degli spazi espositivi esterni. In particolare, dal nuovo store, emergono:

● Porte e Infissi: un’ampia area espositiva e di consulenza dedicata al progetto completo di porte e infissi, con soluzioni chiavi in mano per ogni esigenza in termini di estetica, isolamento termico e acustico e sicurezza.

● Giardino: particolare attenzione è stata posta all’area giardino, attiva tutto l’anno, offre grande scelta di mobili, pergole, idromassaggi, piscine e piante.

● Comfort: un’area innovativa dedicata al comfort climatico e all’efficienza energetica, con un’ampia esposizione di scaldabagni, clima e soluzioni fotovoltaiche.

● Bagno: un’area di quasi mille metri quadri in grado di offrire un’ampissima gamma di soluzioni, dal piccolo accessorio fino alla ristrutturazione completa.

● Illuminazione: un’area dedicata all’’illuminazione da esterno ed interno.

● Suolo: la nuova area suolo offre soluzioni di pavimentazione da interno ed esterno offrendo una gamma particolarmente ampia, unita ad una consulenza completa.





Il nuovo store è stato realizzato secondo i criteri di sostenibilità ed efficienza energetica che Leroy Merlin promuove sia a livello aziendale che commerciale. Il negozio, infatti, è dotato di domotica per la gestione delle accensioni e spegnimento delle utenze in maniera controllata, BMS (Building Management System) per la telegestione degli impianti, in particolare della climatizzazione dell’area vendita (tramite PLC e sonde temperatura, umidità e qualità dell’aria) ed EMS (Energy Management System) per il monitoraggio dei consumi energetici da remoto. Tutta l’illuminazione interna ed esterna è a LED e gli impianti di climatizzazione sono tutti a pompa di calore.

In linea con l’impegno di Leroy Merlin, il nuovo negozio implementerà un ampio impianto fotovoltaico da 400 kWp sul tetto dell’immobile, replicando un modello di successo già adottato in altri 27 punti vendita per la produzione di energia solare.

Il nuovo Leroy Merlin San Giovanni La Punta – Paesi Etnei sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 21. La domenica il punto vendita sarà aperto dalle 9 alle 21.

Per ulteriori informazioni: https://www.leroymerlin.it/negozi/catania-paesi-etnei.html

Luogo: Leroy Merlin, SAN GIOVANNI LA PUNTA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.