Tutto esaurito per l’evento culturale svoltosi ieri pomeriggio 19 gennaio presso il locale Mezzaparola, in via Landolina a Catania.

Si è trattato di un reading poetico dedicato ai poeti maledetti, organizzato da Valentina Giua, referente per la regione Sicilia, di Rinascimento poetico, un movimento inclusivo, presente in Italia e all’estero che promuove la cultura e la poesia.

Ieri pomeriggio, la poesia, protagonista della serata, è stata oggetto di condivisioni che hanno lasciato ampio spazio alle emozioni e alle riflessioni.

I poeti maledetti, in perenne bilico tra luce e ombra, sono stati oggetto di racconti, aneddoti e letture ad alta voce, tra un sorso di vino e il profumo di libri antichi.

