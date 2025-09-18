Cordoglio del segretario della DC etnea avv. Piero Lipera, per la dipartita dell’ex segretario alla Infrastrutture e ai Trasporti nel governo Berlusconi, On. Pippo Reina.

“La DC etnea nella persona del suo Segretario, Avv. Piero Lipera, si stringe alla famiglia per la dipartita appresa con grande tristezza di Pippo Reina. “In questo momento doloroso, desidero esprimere le mie più sincere condoglianze a tutti quanti vicini all’uomo e al politico. La perdita di una figura di così grande rilevanza, che ha dedicato la sua vita al servizio della comunità, lascia un vuoto difficile da colmare.”





Luogo: Misterbianco, MISTERBIANCO, CATANIA, SICILIA

