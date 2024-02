L’Istituto dei ciechi Florio – Salamone di Palermo lunedì 26 febbraio alle ore 15:30 presenterà presso la stessa struttura di via Angiò 27, il nuovo programma delle attività sportive e ricreative.



Sono più di dieci le discipline sportive organizzate direttamente dall’Istituto e da associazioni sportive convenzionate presso il Parco dei Suoni, impianto polisportivo accessibile nella

corte dell’Istituto. Si tratta di attività sportive inclusive dirette a persone con disabilità sensoriale da condividere con pari età normotipici.

Dall’atletica leggera alla ginnastica dolce, dall’autodifesa personale al tiro con l’arco, dal calcio al taekwondo fino alla scherma. Disciplina, quest’ultima, che verrà presentata dal presidente dell’Asd Club Scherma Palermo, Massimo La Rosa, che prevede lo sviluppo di attività paralimpica diretta a un gruppo di giovani schermidori ipovedenti e non vedenti allenati da una coach in carrozzina con un recente passato agonistico in pedana. La vela e l’equitazione verranno praticate in sedi esterne all’istituto.

I ragazzi speciali partecipanti al progetto pilota “Noi guardiamo oltre” si esibiranno in palestra al termine della presentazione del programma.

Alla presentazione del calendario delle attività sportive saranno presenti il presidente dell’Istituto e dell’UICI Palermo, Tommaso Di Gesaro e il fondatore di Vivi Sano e coordinatore delle attività sportive del Parco dei Suoni, Daniele Giliberti.

www.istciechipalermo.it









Luogo: Parco dei Suoni, via Angiò, 27, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 26/02/2024

Data Fine: 26/02/2024

Ora: 15:30

Artista: Parco dei suoni

Prezzo: 0.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.