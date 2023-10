Archiviato il primo appuntamento dedicato a “Le trasformazioni immobiliari e del territorio, la nuova domanda di servizi, i comportamenti di cittadini e turisti”, Living Lab SSUD bissa a Santa Croce Camerina e Ragusa. Il 23 ottobre il comune camerinense ospiterà Daniela Scarsi, consulente per la Comunicazione e il Marketing del Distretto Turistico della Sicilia Occidentale, mentre il 25 ottobre a Ragusa si terrà l’incontro con Rodolfo Baggio, docente del Master in Economia del Turismo dell’Università Bocconi.

Presso la Biblioteca comunale di Santa Croce Camerina, in via Gozzi 20, alle ore 15:30, Daniela Scarsi, condividerà la propria esperienza nello speech “Comunicare le destinazioni turistiche: da luoghi fisici da visitare in esperienze da vivere e condividere”.

“Quando si parla di esperienze turistiche, non si tratta solo di quello che si può vedere, ma anche di quello che si può vivere. L’ospitalità e il calore della gente del posto, la ricchezza e l’autenticità della cucina locale e il senso di comunità che si respira in questi luoghi diventano i veri protagonisti di un viaggio – ha spiegato Scarsi -. E questo è ciò che oggi le persone cercano: un’esperienza che vada oltre l’aspetto superficiale delle cose, che sia autentica e che permetta loro di entrare in contatto con la vera essenza di una destinazione”.

A fare la differenza sul territorio, affinché sia promosso, è la comunicazione. “È qui che entrano in gioco anche questi professionisti del settore. Loro sono dei “direttori d’orchestra”, in grado di usare i diversi strumenti a disposizione per creare un’armonia di emozioni capaci di guidare le scelte di chi ci ascolta. Parleremo insieme del modo attraverso cui approcciare bene questo ruolo fondamentale”.

All’interno dell’Ex Distretto Militare di Ragusa, in Via Dottor Solarino 87 a Ragusa, alle ore 9:00, il professore Rodolfo Baggio parlerà di “Trasformazione digitale: tecnologie e approcci”. Il seminario è organizzato in collaborazione con il Corso di Laurea in Management delle imprese per l’economia sostenibile dell’Università di Catania – sede di Ragusa. Argomenterà sulla trasformazione digitale quale nuovo Mantra analizzandolo come argomento di cui si parla molto, soprattutto alla luce dei più recenti sviluppi che hanno profondamente la vita d’impresa, ma di cui, spesso, ancora poco si sa.

“Oggi possiamo contare su un vasto panorama di tecnologie in rapida evoluzione e di strumenti che sono ampiamente accessibili a organizzazioni imprenditoriali di qualsiasi dimensione. Tuttavia, nel nostro Paese la digitalizzazione di procedure e processi aziendali, sia nel settore privato che in quello pubblico, è ancora a uno stadio non molto avanzato e questo rischia di compromettere uno sviluppo armonico dell’economia e della società. Due cose sono importanti – ha anticipato Baggio – una conoscenza almeno elementare di quanto è disponibile alle aziende, e la convinzione che ben prima di usare una qualunque tecnologia sia assolutamente necessario procedere rapidamente all’armonizzazione e alla razionalizzazione di procedure e processi organizzativi. Aggiungerei anche quelli operativi, per raggiungere un’ampia compatibilità con un ambiente tecnologicamente avanzato. Non dimentichiamo le questioni di sostenibilità ambientale, sociale ed economica che il nuovo mondo pone, valutando bene vantaggi e criticità”

La partecipazione a tutti gli speech è gratuita, previa registrazione qui. Per informazioni, consultare il sito www.livinglabssud.com, scriverea comunicazione@livinglabssud.it o chiamare il +39 340 142 8137.

Continua l’attività di formazione diffusa, fondata sull’approccio partecipativo verso i temi dello sviluppo delle destinazioni turistiche e l’innovazione tecnologica di Living Lab SSUD (Smart Sustainable Destination), l’organizzazione nata su iniziativa della Fondazione “Cesare e Doris Zipelli”. Obiettivo di Living Lab SSUD è quello di individuare e proporre soluzioni intelligenti e sostenibili per il turismo costruendo un ambiente di co-creazione e co-progettazione aperto alla sperimentazione per la provincia di Ragusa.

