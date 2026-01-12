“Auguriamo buon lavoro al collega e amico Vincenzo Gargano, per la sua nomina a dirigente dell’unità operativa complessa dell’Arnas Civico di Palermo. Siamo certi che saprà guidare al meglio una struttura di tale rilievo, al servizio dei cittadini”. Così dichiara Antonino Amato, presidente dell’Ordine degli Infermieri di Palermo che aggiunge: “Oltre a essere testimonianza delle riconosciute competenze del nostro collega, è l’ulteriore conferma della centralità della professione infermieristica al vertice del sistema sanitario. Finalmente gli infermieri vengono riconosciuti e valorizzati per quello che sono, figure indispensabili per know how e professionalità e come tali in grado di ricoprire ruoli apicali in realtà sanitario e ospedaliere importanti come l’Arnas Civico di Palermo. È importante che tale riconoscimento avvenga in Sicilia, segno che si sta attuando quel cambiamento di rotta da noi tanto sollecitato, perché ritenuto tassello essenziale per garantire standard più elevati nella sanità siciliana”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.