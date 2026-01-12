È stato ufficialmente riconsegnato il plesso scolastico Feudogrande, interessato da interventi di manutenzione straordinaria finanziati con 40 mila euro dalla Regione Siciliana. I lavori hanno riguardato la ristrutturazione completa dei servizi igienici della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, con interventi di demolizione e riqualificazione, il rifacimento delle tubazioni, la posa di nuovi rivestimenti e mattonelle, oltre alla sostituzione degli infissi esterni. Sono stati inoltre sostituiti lo scaldabagno elettrico e il sistema di pompaggio dell’autoclave, così da garantire un costante e adeguato flusso idrico nei servizi igienici. Alla consegna erano presenti il sindaco Angelo Torrisi, l’assessore all’Edilizia Scolastica Antonio Giuliano, gli assessori Alfio Vassallo, Maria Taormina e Giosuè Malaponti, il consigliere comunale Rosario Patanè, il capo ufficio tecnico, geom. Angelo Corica, la dirigente scolastica Rosita Alberti, docenti e rappresentanti dei genitori.





“Questo è il segno dell’attenzione che rivolgiamo a tutti gli istituti scolastici del territorio – ha dichiarato il sindaco Angelo Torrisi – Stiamo concludendo i lavori anche nel plesso di via Meli e gli interventi proseguono in altri plessi. Uno alla volta cerchiamo di riqualificare e migliorare le strutture scolastiche, perché crediamo che la comunità educante, insieme al corpo scolastico, rappresenti un importante modello formativo per le nuove generazioni. Non è importante solo lo studio, ma anche vivere in ambienti degni di questo nome, che abbiano le caratteristiche ideali per permettere ai bambini di affrontare serenamente il loro percorso formativo. Questo è il compito della politica. Siamo quindi felici – ha concluso – di poter indirizzare le risorse messe a disposizione dalla Regione Siciliana per queste attività e ringraziamo chi ha eseguito i lavori per l’ottimo risultato ottenuto”.





Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore all’Edilizia scolastica Antonio Giuliano. “Abbiamo ricevuto 40 mila euro dalla Regione Siciliana e siamo intervenuti – spiega l’assessore al ramo – con lavori di demolizione e riqualificazione di tutti i servizi igienici, con nuovi infissi, tubazioni, mattonelle e rivestimenti sia nella scuola dell’infanzia che nella primaria. Ringrazio l’ufficio tecnico comunale e la ditta che ha realizzato i lavori in maniera eccellente e in tempi molto stretti”. L’amministrazione comunale conferma così il proprio impegno nel miglioramento e nella messa in sicurezza degli edifici scolastici, riconoscendo nella qualità degli spazi educativi un elemento fondamentale per la crescita e il benessere degli studenti.

Luogo: FIUMEFREDDO DI SICILIA, CATANIA, SICILIA

