Palermo 12 dicembre 2024 – Un nuovo ingresso nella segreteria della Fiom Cgil Palermo. Loredana Cardovino, 51 anni, dipendente di Engineering spa, Rsu e Rls della Fiom nell’azienda informatica che ha sede in viale Regione siciliana, è stata eletta oggi all’unanimità nel corso dell’assemblea generale della Fiom Cgil Palermo che si è svolta alla Casa della Cooperazione, di via Ponte di Mare, a sant’Erasmo, un luogo che era un ex magazzino per lo stoccaggio del pesce, confiscato alla mafia, tornato ad essere un bene comune e che da anni la Fiom sceglie per le sue iniziative.

L’assemblea si è svolta alla presenza del segretario d’organizzazione della Fiom Cgil nazionale Luca Trevisan, a Palermo in preparazione dello sciopero unitario dei metalmeccanici palermitani di 8 ore di domani, del segretario d’organizzazione Cgil Palermo Francesco Piastra, della segretaria Cgil Sicilia Angela Biondi.

Loredana Cardovino da oggi affiancherà il segretario generale Fiom Cgil Palermo Francesco Foti assieme all’altro componente di segreteria, Marco Biondo, impiegato di Fincantieri. La Cardovino prende il posto di Giovanna Loddo, dipendente Selikab.

“E’ un grande onore per me ricevere questo rilevante incarico sindacale, sono iscritta alla Fiom da 20 anni e la Fiom, che ringrazio, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per noi lavoratori – ha detto Loredana Cardovino, sottolineando l’impegno instancabile della Fiom a fianco dei lavoratori – Un’opportunità di crescita, che eserciterò per proseguire a rafforzare la Fiom nei luoghi di lavoro e per fornire alle lavoratrici e ai lavoratori metalmeccanici tutte le tutele individuali e collettive”.

“La Fiom a Palermo – ha detto il segretario generale Fiom Palermo e Sicilia Francesco Foti dopo la presentazione e i complimenti alla nuova componente di segreteria – è il primo sindacato in termini di Rsu e Rls elette e voti presi nei vari rinnovi delle aziende metalmeccaniche di Palermo e provincia. E’ stato possibile raggiungere questo risultato oggi grazie alle Rsu Fiom delle aziende metalmeccaniche, per il lavoro che svolgono quotidianamente all’interno dei posti di lavoro”.

