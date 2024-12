Palermo 12 dicembre 2024 – Un nuovo ingresso nella segreteria della Fp Cgil Palermo, di recente rinnovata al vertice con l’arrivo del nuovo segretario generale Andrea Gattuso.



Si tratta di Michele Morello, 61 anni, dirigente sindacali da tanti anni della Fp Cgil, dipendente dell’Agenzia delle Entrate. E’ stato eletto dall’assemblea generale della Fp Cgil Palermo, alla presenza del segretario organizzativo Fp Cgil nazionale Mauro Puglia, del segretario generale Fp Cgil Sicilia Gaetano Agliozzo e del segretario organizzativo Cgil Palermo Francesco Piastra.



Morello affiancherà il segretario generale Adrea Gattuso assieme alla componente di segreteria Francesca Denaro, infermiera all’Arnas Civico.



Da oltre 30 anni in Funzione pubblica, ha svolto l’incarico coordinatore regionale dell’Agenzia entrate, e per Palermo il ruolo di coordinatore provinciale del terzo settore. Negli ultimi anni ha seguito la vertenza Call it, che si è da poco conclusa con l’assunzione di 226 lavoratrici e lavoratori, di cui 200 palermitani e tutti iscritto alla Fp Cgil Palermo, la vertenza di Azione sociale che si è conclusa con l’intervento sostitutivo del ministero degli Interni, e le vertenze del gruppo Karol, ancora aperte.



“Questo è il momento in cui bisogna stringersi attorno al quadrato rosso della Cgil, in quanto accerchiati da politiche liberiste e prevaricatrici – ha detto Morello nell’intervento per l’elezione – Noi siamo a difesa della dignità e dei diritti dei lavoratori e serve intensificare una militanza attiva, fatta di valori e anche di ideali”.



“La Fp Cgil ha davanti a sé sfide importanti quali il referendum per il contratto delle funzioni centrali, che sarà tra il 16 e il 20 dicembre e che coinvolgerà 180 mila lavoratori del pubblico impiego – dichiara il segretario generale della Fp Cgil Palermo Andrea Gattuso – Ha davanti il termine del 31 dicembre per la misurazione della rappresentanza e il dato di iscritti è comunque in crescita. E, ovviamente, ha ad aprile l’appuntamento per le elezioni delle Rsu. Abbiamo ritenuto fondamentale allargare la nostra segreteria. La scelta è ricaduta su un rappresentante sindacale di lungo corso come Michele Morello, al quale vanno i nostri migliori auguri. La Fp Cgil ha sempre improntato il suo come un lavoro di squadra e quindi il metodo sarà quello della massima condivisione e della democrazia all’interno dell’organizzazione e dei luoghi di lavoro”.



Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.