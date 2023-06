È disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitali “Britney in Versace”, il nuovo singolo di Lucia.

Con il suo coinvolgente sound estivo “Britney in Versace” è dedicato alla libertà di essere se stessi e di piacersi, a dispetto di qualsiasi prova costume; al piacere di sorridere al proprio riflesso sulle scintillanti vetrine che colorano la città d’estate.

Ascolta il singolo Britney in Versace

Dopo l’ottimo riscontro registrato ad inizio anno col singolo d’esordio “Dentro Questa Casa”, la cantautrice catanese regala all’estate 2023 la sua briosa “Britney in Versace”: inno alla sana spensieratezza tutto da ballare e da cantare.

Spiega l’artista a proposito del nuovo singolo: “Ognuno di noi ha il diritto si sentirsi bello, di rilassarsi, di divertirsi, di voler stare bene e di non lasciarsi ostacolare da chi pensa di poter decidere al posto nostro, da chi ci critica per il nostro aspetto o da chi non crede in noi. Britney in Versace è un invito ad alleggerirsi dalle preoccupazioni per il giudizio altrui. Questo mio brano vuole essere un’esortazione a concedersi un po’ di sana leggerezza, a ballare anche da soli, ad amarsi per amare, ad accettarci con le nostre peculiarità ed imperfezioni che ci rendono unici. Siamo tutti perfettamente imperfetti e allora lasciamo perdere l’apparenza, che ci vorrebbe tutti impeccabili, e ricordiamoci di sorridere più spesso, di apprezzare la nostra autenticità e la nostra essenza”.

Lucia ha scelto per il Videoclip Ufficiale la sua Catania. Scritto da Lucia (in collaborazione con Manuel Finotti, Alfredo Bruno e Carlotta Foddanu) il singolo “Britney in Versace” esce in contemporanea alla pubblicazione, sui social dell’artista catanese, del videoclip ufficiale per la regia di Cage Moss e Dan Dannato e le coreografie di Anthony Finocchiaro.

Una radiosa Lucia protagonista del videoclip percorre, su una decappottabile d’epoca di colore arancione, la sua adorata Catania e si diverte a cimentarsi nel ballo insieme ad uno straordinario team di ballerini (Daniele Caruso, Francesco Suriano, Vincenzo Privitera e Simone Coco).

LUCIA

Lucia (all’anagrafe Lucia Rizzo) nasce a Catania nel 1999. Cresce attorniata dalla marea di vinili italiani e internazionali che suo padre ama ascoltare e collezionare. S’innamora del musical e vive ogni festival di Sanremo come un appuntamento imperdibile, importante quasi come il Natale. Lucia all’età di 11 anni sale per la prima volta sul palco. L’opportunità di salire sul palco è la stessa Lucia a crearla: organizza un concertino a sorpresa in occasione del 40esimo compleanno della madre. Il talento vocale di Lucia è una gradevolissima sorpresa per chi assiste alla sua esibizione. Così, qualche tempo dopo, spronata anche dai complimenti ricevuti durante i festeggiamenti, la giovanissima Lucia decide di prendere lezioni di canto e pianoforte. Con “Dentro questa casa”, il suo singolo e videoclip di esordio dall’ atmosfera spiccatamente introspettiva, Lucia ha ottenuto ottimo riscontro di critica e di pubblico. “Britney in Versace” è il suo nuovo brano disponibile, dal 23 giugno 2023, su tutti i principali digital store. Attualmente la cantante si divide fra la sua Catania, dove sta lavorando al suo primo album, e Roma dove oltre a dedicarsi alla musica studia recitazione.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.